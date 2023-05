Epic rozdává hru zdarma, která potěší hráče RPG her

Od 25.5. do 1.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Fallout New Vegas v ultimátní edici.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Fallout New Vegas vyšla v roce 2010 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Obsidian Entertainment. Jedná se o další díl populární série Fallout, který vyšel dva roky po třetím dílu. Samotná Fallout série odstartovala v roce 1997 a ke dnešnímu dni už čítá kolem deseti her, když započítáme i různé spin-offy. A jedním takovým spin-offem je i Fallout New Vegas.

Hra se odehrává ve státě Nevada, který byl kdysi zdevastován (tak jako celý svět) nukleární válkou. Vtělíte se do role kurýra, který byl vážně zraněn, ale před jistou smrtí byl nakonec zachráněn přátelským bezpečnostním robotem. Příběh hry se zaměřuje na konflikt tří hlavních frakcí. Jsou to Republika Nové Kalifornie, Cézarova legie a obyvatelé města Las Vegas. Ultimátní edice hry obsahuje i všechny čtyři příběhové DLC (Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues a Lonesome Road), které vyšly k New Vegas.

Na Fallout New Vegas si vyčleňte přibližně 60 hodin vašeho času, pokud chcete vyřešit všechny hlavní a vedlejší úkoly ve hře. Hra se na Epicu běžně prodává za 529 korun. Na metacritic si Fallout New Vegas vysloužil od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 84 a od hráčů 8,9.

Hru Fallout New Vegas Ultimate Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu.