Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si hned tři hry do pátečních 17:00

Až do zítřejších 17:00 (23.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hry Fallout 1, Fallout 2 a Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

Dnes už legendární hra Fallout vyšla v roce 1997 a vyvinuli ji američtí herní vývojáři ze studia Interplay Productions. Hru asi není nutno sáhodlouze představovat, protože většina z vás ji už někdy hrála (ti starší) nebo alespoň o ní něco málo zaslechla (ti mladší).

Váš hrdina žije v post-apo světě a jeho domovem je podzemní protiatomový kryt Vault 13. Bohužel se ve vašem Vaultu pokazí čip na úpravu vody a tak vašemu hrdinovi nezbývá nic jiného, než vyrazit do post-apo pustiny a najít někde nový čip a zajistit tak vašemu protiatomovému krytu pitnou vodu. K průzkumu vás čeká celkem 13 lokací a několik náhodných speciálních setkání na mapě světa. Celou hru dohrajete přibližně za 23 hodin. Na metacritic získal Fallout 1 od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 89 a od hráčů 8,8.

Fallout 2 vyšel v roce 1998 a stojí za ním američtí herní vývojáři ze studia Black Isle Studios. Příběh se odehrává 80 let po událostech v prvním díle. Hlavní hrdina je tentokrát vesničan, jehož vesnici hrozí kvůli neúrodě a suchu zkáza. Existuje ale jedno tajemné zařízení s názvem GECK, které je určeno k obnově světa po jaderné katastrofě a může tak hrdinovu vesnici zachránit. Vašim úkolem je tedy GECK najít. Hra nabobtnala co do obsahu a čeká vás k průzkumu 22 lokací a opět nějaká ta speciální náhodná setkání na mapě světa. Celou hru dohrajete přibližně za 47 hodin. Na metacritic získal Fallout 2 od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 86 a od hráčů 9,1.

A nakonec hra Fallout Tactics: Brotherhood of Steel vyšla v roce 2001 a vyvinuli ji australští herní vývojáři ze studia Micro Forté. Jedná se o taktickou strategickou hru, ve které ovládáte skupinu zasvěcenců Bratrstva oceli. Dočkáte se méně dialogů a více akce, kde nejprve v bunkru Bratrstva oceli dostanete zadání mise, pak vyzbrojíte své rekruty a vyrazíte splnit misi. Celkem na vás čeká 22 misí ke splnění a pokud jste milovali sérii Jagged Alliance, tak se vám může zalíbit i tato hra. Hru dohrajete přibližně za 30 hodin. Na metacritic získal Fallout Tactics: Brotherhood of Steel od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 82 a od hráčů 7,7.

Na všechny tři hry můžete na internetu najít češtinu. Druhý díl Falloutu určitě doporučujeme vyzkoušet s Fallout 2 Restoration Project patchem, který do hry přidává hromadu obsahu. V češtině ho můžete získat např. na tomto odkazu. Dále v minulosti vyšel v češtině Fallout 1.5: Resurrection, což je totální konverze Falloutu 2 se zcela novým příběhem a určitě taky stojí za vyzkoušení.

