Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si poslední patnáctou hru

Od 2.1. do 9.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout multiplayerovou střílečku Hell Let Loose zasazenou do druhé světové války.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2021 a stojí za ní australští herní vývojáři ze studia Black Matter. Střílečka Hell Let Loose se odehrává během druhé světové války. Hráči měli již při vydání hry možnost zúčastnit se významných bitev, jako byly bitva u Stalingradu, Kursku nebo počáteční fáze operace Overlord, a to jak na straně Spojenců, tak států Osy. Tvůrci postupně přidávali další mapy z různých míst frontových linií.

Hra je zobrazena z pohledu první osoby a klade důraz na co nejrealističtější ztvárnění válečných operací. Boje probíhají na rozlehlých mapách navržených na základě archivních dokumentů. Základem hratelnosti jsou střety dvou týmů po padesáti hráčích, rozdělených do menších skupin. Úkolem je obsadit a udržet sektory a současně se starat o zásobovací linie zajišťující přístup k palivu, munici a dalším zdrojům.

Před zahájením boje si hráči vybírají z různých tříd postav. Tento výběr ovlivňuje nejen vybavení, které mohou používat, ale i roli, jakou budou hrát na bojišti. Klíčem k úspěchu je komunikace, spolupráce a koordinace akcí v rámci týmu. Taktika musí zohledňovat jak terén, tak typ zástavby. Boje v úzkých uličkách francouzského městečka Sainte Marie du Mont se zásadně liší od střetů v hustě zalesněném terénu.

Prostředí je navíc interaktivní a zničitelné. Např. vyhození mostu do povětří může odříznout nepřátelské jednotky od zásob. Velitelé hrají klíčovou roli v plánování. Prostřednictvím rádiové komunikace koordinují strategii na základě informací od důstojníků, kteří vybírají body znovuzrození pro vojáky a označují cíle na mapě.

Hra nabízí široký výběr zbraní. Od pistolí, samopalů, pušek a brokovnic, až po granáty, miny nebo těžší kalibry, jako jsou minomety a plamenomety. Každá zbraň se chová jinak, což znamená, že hráč musí věnovat čas jejímu zvládnutí, protože neobsahují zaměřovací kříž. Vedle pěchoty hrají na bojišti důležitou roli také vozidla, od zásobovacích (například Opel Blitz), přes transportní a průzkumná až po tanky, jako Sherman Firefly nebo Panter. V krizových situacích mohou hráči přivolat letecký nálet, který může rozhodnout bitvu.

Zásobovací linie zajišťují přístup ke zdrojům, jež mohou využít ženisté pro stavbu opevnění, pokládání minových polí nebo zřizování kulometných hnízd. Realistické pojetí se promítá i do zranění, která jsou rozdělena do tří kategorií. Lehčí poranění si hráč může ošetřit sám, těžší zranění vyžadují zásah medika, a exploze granátu nebo šlápnutí na minu obvykle znamenají okamžitou smrt.

Trojrozměrná grafika v Hell Let Loose je zpracována na vysoké úrovni díky technologii Unreal Enginu 4. To umožnilo vytvoření detailního prostředí, realistických modelů zbraní a bojových strojů, stejně jako vysoce kvalitních částicových efektů doprovázejících výbuchy. Hra se na Epicu běžně prodává za 1169 korun. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 79. Od hráčů pak uživatelské skóre 6,6.

Hell Let Loose si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.