Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče adventur a survival hororových her

Od 19.10. do 26.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Eternal Threads a The Evil Within.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hrou zdarma je logická sci-fi adventura Eternal Threads, která vyšla v roce 2022 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Cosmonaut Studios. Eternal Threads vypráví příběh o tragédii, ke které došlo v severní Anglii v roce 2015. Jedné noci tam při požáru zemřelo šest lidí a jejich smrt vedla k deformaci časové osy. Hráč se ujímá role agenta, jehož úkolem je zachránit všechny oběti požáru a předejít tak deformaci časové osy. Vašim cílem bude to, aby všech šest lidí udělalo v průběhu požáru taková rozhodnutí, díky kterým zůstanou naživu.

Hru dohrajete přibližně za 8 hodin vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 430 korun. Na metacritic získala hra Eternal Threads od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 73 a od hráčů 4,0.

Druhou hrou zdarma je survival horor The Evil Within z roku 2014 a stojí za ním japonští herní vývojáři ze studia Tango Gameworks. Příběh hry líčí osudy detektiva Sebastiana Castellanose. Hlavní hrdina se vydává se svými dvěma parťáky do ponurého městečka, aby v místním psychiatrickém ústavu, postaveném v gotickém stylu zahájil vyšetřování na místě činu. Ukáže se, že v místě, kde byly spáchány vraždy, není žádná živá duše.

Po vstupu do nemocniční brány se detektivové stanou svědky hrůzného pohledu na brutálně zmasakrovaná těla. V průběhu vyšetřování je hlavní postava příběhu náhle napadena a ztrácí vědomí - po probuzení je před jejíma očima zabit policista. Poté začíná cesta do hlubin temnoty a skutečný boj o přežití ve světě plném násilných a krvelačných monster. Takto začíná příběh hry The Evil Within.

Hra je založena na postupném budování strachu a všeobecné skličující atmosféře. Vše je vybalancováno tak, aby hráč cítil nebezpečí doslova na každém kroku. Za hrou stojí producent Shinji Mikami, který je otcem takových herních sérií jako je Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry nebo Onimusha. Hru dohrajete přibližně za 20 hodin vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 549 korun. Na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 68 a od hráčů 8,0.

Hru Eternal Threads můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru The Evil Within zdarma na tomto odkazu.