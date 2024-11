Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče akčních her a adventur

Od 31.10. do 7.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout multiplayerovou akční hru Witch It a akční adventuru Ghostwire: Tokyo.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Witch It vyšla v roce 2020 a stojí za ní němečtí herní vývojáři ze studia Barrel Roll Games. Ve hře Witch It se účastníme zvláštní hry na schovávanou mezi čarodějnicemi a vesničany, kteří na ně pořádají lov. Když hrajeme jako „lovec“, sledujeme dění z pohledu první osoby, zatímco v roli „oběti“ máme kameru zavěšenou za postavou (z pohledu třetí osoby). Rozdíly mezi stranami tím ale nekončí, protože obě strany mají odlišné sady schopností.

Čarodějnice se mohou měnit v různé objekty v prostředí (například knihy, žebříky nebo krabice) a v této podobě se pohybovat, třeba aby utekly před pronásledovateli. Naopak vesničané mohou útočit na dálku a vypouštět kuře-průzkumníka, který pomáhá odhalit čarodějnice. Postupem času získáváme zkušenostní body a odemykáme nové schopnosti nebo kosmetické doplňky.

Klání probíhají na různorodých mapách, jako jsou strašidelný hřbitov, rajská pláž nebo pohádkové městečko. Witch It nabízí několik herních režimů. Prvním z nich je Hide and Seek – zmíněná hra na schovávanou, kde vesničané vítězí, pokud odhalí všechny čarodějnice před vypršením času, zatímco čarodějnice vyhrají, pokud alespoň jedna z nich vydrží do konce časového limitu. Druhý režim Mobification mění nalezené čarodějnice na lovce, zatímco třetí režim Hunt a Hag zakazuje pronásledovatelům používat útoky na dálku a čarodějnice ztrácejí možnost proměny. Na metacritic získala hra od hráčů souhrnné hodnocení 7,2.

Druhá hra Ghostwire: Tokyo vyšla v roce 2022 a stojí za ní japonští herní vývojáři ze studia Tango Gameworks. Toto studio vytvořilo v minulosti např. sérii The Evil Within nebo hru Hi-Fi Rush. Ghostwire: Tokyo se odehrává v alternativní verzi japonského hlavního města. V důsledku záhadné okultní události zmizela většina (přesněji řečeno 99 %) obyvatel města. Jako by to nestačilo, ulicemi se začali potulovat duchovém kteří hledají oběti, a také členové tajemné skupiny, kteří svou identitu skrývají za tradičními maskami Hannya.

Hráč se naopak ujímá role hlavního hrdiny, který jako jeden z mála dokázal tuto katastrofu přežít a byl obdařen nadpřirozenými schopnostmi. Od této chvíle je jeho úkolem nejen čelit hordám nepřátel, ale také rozluštit tajemství, které za těmito událostmi stojí.

Hru hrajete z pohledu první osoby a k likvidaci nepřátel využijete jak své magické schopnosti, tak i zbraně na dálku jako je luk nebo vrhací nože. Ve hře využijete i stealth prvky. Na metacritic získala Ghostwire: Tokyo od odborných recenzentů metaskóre 77. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 8,3.

Hru Witch It můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Ghostwire: Tokyo zdarma na tomto odkazu.