Epic rozdává zdarma dvě hry. Radost udělá hráčům adventur a plošinovek

Od 21.9. do 28.9. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Out of Line a The Forest Quartet.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hra zdarma Out of Line je 2D plošinovka, která vyšla v roce 2021 a stojí za ní portugalští herní vývojáři ze studia Nerd Monkeys. Hlavní hrdinou hry, je malý chlapec, kterého doprovázíme při útěku z továrny, která byla až donedávna jeho domovem. Kontrolu nad továrnou totiž převzala jakási zlověstná entita. Náš hlavní hrdina nebude úplně bezbranný, protože se může spolehnout na pomoc spojenců, které postupem hrou potká a na svůj oštěp, který využívá k řešení hádanek.

Čeká vás překonávání terénních překážek, skákání po plošinkách a používání oštěpu při řešení hádanek, jako je např. použití oštěpu jako páky nebo hození oštěpu na obtížně dostupná tlačítka.

Hru dohrajete přibližně za tři hodiny a na Epicu se běžně prodává za 170 korun. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 69 a od hráčů 8,2.

Druhou hrou zdarma je puzzle adventura The Forest Quartet, která vyšla v roce 2022 a vytvořilo jí studio Mads & Friends. Hra je protkána mysteriózní a hororovou tematikou. Vtělíte se do ducha bývalé zpěvačky, která se snaží pomoci najít členům své kapely v jejich podvědomí vyhaslou jiskru a inspiraci.

Vnitřní svět každého člena kapely je ztvárněn přírodou, respektive lesem, který momentálně sužují temné síly. Cílem spirituální formy bývalé zpěvačky je vyléčit psychiku jednotlivých členů kapely a obnovit tak v jejich podvědomí (které je ztvárněno lesem) znovu harmonii. Čeká vás léčení hniloby, vyhnání stínových bytostí, které se probudily z hlubin podzemí a odstranění požárů a následků vybuchlé sopky, jejíž láva zasáhla les.

Hru dohrajete přibližně za hodinu patnáct minut a na Epicu se běžně prodává za 210 korun. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 71.

Hru Out of Line můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru The Forest Quartet zdarma na tomto odkazu.