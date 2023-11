Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur

Od 23.11. do 30.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Deliver Us Mars.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní nizozemské studio KeokeN Interactive. Jedná se o pokračování hry Deliver Us The Moon z roku 2019. Příběh se odehrává na konci 21. století, deset let po událostech z prvního dílu. Děj vypráví o expedici na Mars, která je organizována za účelem získání kolonizační lodi, kterou ukradla tajemná skupina Outward. Na úspěchu této mise může záviset budoucnost celého lidstva, protože naše civilizace téměř zcela vyčerpala přírodní zdroje Země, což si vynutilo horečnou snahu dobýt vesmír.

Hrát budete za hlavní hrdinku Kathy, kterou čekají různé výzvy na Marsu. Ty prověří jak její fyzickou zdatnost, tak i její intelekt. Čeká vás cestování po rudé planetě, objevování nových míst, sbírání a používání předmětů a řešení důmyslných hádanek. Hratelnost zpestřují survival prvky zahrnující nutnost přežít v nehostinném prostředí. Deliver Us Mars se běžně na Epicu prodává za 799 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně devět hodin vašeho času.

Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 69 a od hráčů metascore 6,9.

Hru Deliver Us Mars můžete získat zdarma na tomto odkazu.