Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur

Od 23.1. do 30.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Behind the Frame: The Finest Scenery. Jedná se o adventuru s netradičním konceptem, ve které je hlavní herní postavou malířka, která se snaží dokončit své životní dílo.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2021 a stojí za ní tchajwanští herní vývojáři ze studia Silver Lining Studio. Ve hře Behind the Frame: The Finest Scenery se ujímáme role ambiciózní umělkyně, která se snaží dokončit své životní dílo. Během hraní postupně poznáváme hlavní postavu a její příběh. Hlavní hrdinka hry skrze své obrazy vyjadřuje své emoce, vzpomínky a touhy. Záměrem hry je vytvořit silné emocionální spojení mezi hráčem a hlavní protagonistkou hry.

Behind the Frame: The Finest Scenery je prezentován z pohledu první osoby. Hra se hraje v poklidném tempu a zaměřuje se především na malování obrazů. Hráči vedou ruku hlavní postavy. Naše hlavní hrdinka nejprve tužkou nakreslí skicu a poté ji pomocí štětce a barev proměňuje v nádhernou malbu. Kromě práce na životním díle se hráč může věnovat každodenním činnostem, jako je prohlížení si obrazů, sledování života za oknem, příprava kávy nebo vaření jídla. Jak postupujeme hrou, tak začínáme odhalovat hlubší roviny příběhu a dozvídáme se více o naší protagonistce a jejím životě.

Hra se vyznačuje nádhernou panoramatickou, ručně kreslenou grafikou vysoké kvality, která je inspirovaná díly studia Ghibli. Vizuální stránka je podtržena poklidným a melancholickým soundtrackem, jenž dokonale ladí s atmosférou hry. Behind the Frame: The Finest Scenery se na Epicu běžně prodává za 210 korun a její dohrání vám zabere přibližně hodinu až hodinu a půl vašeho času. Hra na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 73. Od hráčů následně uživatelské skóre 7,3.

Hru Behind the Frame: The Finest Scenery můžete získat zdarma na tomto odkazu.