Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur a logických her

Od 16.1. do 23.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Escape Academy.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2022 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Coin Crew Games. Ve hře se dostanete na akademii, kde musíte prokázat své schopnosti uniknout z místnosti v co nejkratším možném čase. Jedná se tak o žánr Escape Room spojený s adventurní složkou a s řešením logických hádanek. Hra není pouze o řešení hádanek, ale také o postupném odkrývání příběhu a budování vztahů s ostatními postavami na akademii.

Abyste se dostali z různých místností pryč, tak budete muset hledat konkrétní předměty, manipulovat s přepínači, pákami a dalšími interaktivními prvky v místnosti nebo třeba hackovat počítače. Během hry vedete rozhovory s učiteli akademie, díky čemuž odhalujete různá tajemství únikové akademie. Hrát hru můžete buď sami nebo v kooperaci s kamarádem. Základní hra, kterou Epic nyní nabízí zdarma obsahuje celkem 13 únikových místností.

Ke hře vyšla i dvě placená rozšíření (DLC) zahrnující celkem 10 nových únikových místností. V prvním DLC Escape From Anti-Escape Island poletíte na zaslouženou dovolenou, bohužel se s vámi letadlo zřítí a vy se ocitnete na neznámém ostrově obsahujícím celkem 5 nových únikových místností. Ve druhém DLC Escape From the Past budete vyšetřovat nepodařený atentát na ředitele Escape Academy. Atentátníkem je přitom jeden ze členů učitelského sboru, kterého odhalíte po vyřešení dalších 5 únikových místností.

Escape Academy se na Epicu běžně prodává za 420 korun a její dohrání vám zabere přibližně pět hodin vašeho času. Na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 79. Od hráčů pak 8,0.

Hru Escape Academy můžete získat zdarma na tomto odkazu.