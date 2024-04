Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních her

Od 11.4. do 18.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Ghostrunner.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Akční kyberpunková hra Ghostrunner vyšla v roce 2020 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia One More Level. Minulý rok vyšel i druhý díl této hry. Ghostrunner nás zavede do světa zničeného globálním kataklyzmatem. Poslední baštou lidstva je město umístěné v obří věži. Jeho stavitel, známý jako Architekt, nad ním ztratil kontrolu a tyran keymaster Mara mu nyní vládne pevnou rukou. Spolu se svými žoldnéřskými pomocníky terorizuje celé město, a tak se obyvatelé rozhodnou zahájit vzpouru.

Postavit se Maře ovšem není vůbec jednoduché. Ve hře hrajeme za hlavního hrdinu obdařeného nadpřirozenými schopnostmi, které mu umožňují bojovat jak ve fyzickém světě, tak i v kyberprostoru, díky čemuž je jako jediný schopen Maře úspěšně čelit. Hlavní hrdina postupuje jednotlivými patry věže, přičemž odhaluje jak tajemství o věži samotné, tak i tajemství o své vlastní minulosti.

Ghostrunner se na Epicu běžně prodává za 630 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně osm hodin vašeho času. Na metacritic získal od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 81. Od hráčů pak 8,1.

Hru Ghostrunner můžete získat zdarma na tomto odkazu.