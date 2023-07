Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče plošinovek a soulslike her

Od 6.7. do 13.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Grime.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Grime vyšla v roce 2021 a stojí za ní izraelští herní vývojáři ze studia Clover Bite. Děj hry nás zavede do surrealistického organického světa plného ponurých pustin a vlhkých jeskyní. Hlavní hrdina hry musí přežít děsivé nástrahy tohoto světa a pohltit své padlé protivníky a díky tomu si přivlastnit jejich schopnosti a využít je dále v boji. Cílem hry je odhalit zdroj šílenství, který sužuje okolní svět, ve kterém se hlavní hrdina nachází.

Grime patří do žánru soulslike her a proto očekávejte protivníky, kteří neodpouštějí žádné chyby. Ve světě hry Grime je snadné zemřít, a to nejenom z rukou mohutných bossů, ale i řádových nepřátel. Během boje je nutné obratně odrážet útoky nepřátel, provádět úhybné manévry, využívat schopnosti hlavního hrdiny, ve správný okamžik provést specifické kombinace úderů nebo přizpůsobit typ zbraně proti protivníkovi.

Hru Grime dohrajete přibližně za 17 hodin vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 520 korun. Na metacritic získal Grime od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 81 a od hráčů pak skóre 8,1.

Hru Grime můžete získat zdarma na tomto odkazu.