Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče survival akčních her

Od 12.12. do 19.12. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru The Lord of The Rings: Return to Moria.

Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Free Range Games. The Lord of the Rings: Return to Moria je survival akce zasazená do fantasy světa Pána prstenů vytvořeného J.R.R. Tolkienem. Děj hry se odehrává ve Čtvrtém věku Středozemě, tedy po událostech popsaných v trilogii Pána prstenů. Hráč se ujímá role trpaslíků, kteří na výzvu lorda Gimliho Lockbearera přicházejí do legendárních dolů Khazad-dûm, známých také jako Moria. Jejich úkolem je znovu dobýt podzemní oblast a získat poklady, které se v ní skrývají. Tato mise však není jednoduchá, neboť Morii obývá mnoho nebezpečných nepřátel.

Hra začíná tvorbou postavy, přičemž hráči mají k dispozici propracovaný editor umožňující vytvořit si jedinečného trpaslíka s vlastní identitou. Poté se můžete vydat na dobrodružství, které se odehrává v temném labyrintu sálů a chodeb. Z pohledu třetí osoby se hráč věnuje především průzkumu podzemních tunelů, sběru cenných surovin a boji s nepřáteli. Kromě toho je nutné sledovat stav postavy. Zajistit jí potravu (například lovem), odpočinek a udržovat správnou tělesnou teplotu.

Mezi klíčové suroviny patří železo, zlato, křemen a samozřejmě legendární mithril, které slouží především k výrobě nového vybavení. Díky propracovanému systému craftingu mohou hráči v obnovených kovárnách vyrábět nástroje, zbroje a zbraně, stejně jako opravovat, vylepšovat nebo očarovat již existující vybavení. Kromě toho lze v hlubinách najít amulety, které zvyšují sílu a moudrost trpaslíků. Trpaslíci mohou také konstruovat složité stroje a stavět velkolepé budovy, jež slouží jako základny. Stavby lze vytvářet od základů, ale často je výhodnější využít obnovu historických budov.

Hrdinové sice nejčastěji bojují pomocí seker, což odpovídá tradici hrdých trpaslíků, nicméně k dispozici jsou i jiné zbraně, například meče, které svítí v přítomnosti skřetů, podobně jako legendární Žihadlo. Skřeti jsou hlavními protivníky, ale hráči narazí i na větší a nebezpečnější nepřátele. Boj je nedílnou součástí pobytu v Morii, nicméně některým střetům lze předejít, pokud se hráč vyhne nadměrnému hluku.

Jedním z hlavních lákadel hry je procedurálně generovaná Moria, díky čemuž je každá nová výprava jiná a přináší odlišné výzvy. Hru The Lord of The Rings: Return to Moria dohrajete přibližně za 45 hodin vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 540 korun. Na metacritic získala hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 59. Od hráčů pak uživatelské skóre 7,0.

The Lord of The Rings: Return to Moria si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.