Epic rozdává zdarma hru, která potěší milovníky kvalitních RPG her

Od 16.5. do 23.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Dragon Age: Inquisition vyšla v roce 2014 a stojí za ní kanadské herní studio Bioware. Jedná se o třetí díl populární série Dragon Age. Třetí díl hráče opět zavede do světa Thedas, který se po událostech předchozích dvou dílů propadá do chaosu. Děj začíná deset let po finále Dragon Age: Prameny a několik měsíců po Dragon Age 2. Království Ferelden se ještě nestačilo plně vzpamatovat z invaze zplozenců temnoty, na kterou se soustředil děj prvního dílu a říše Orlais se zmítá v občanské válce, konfliktem mezi templáři a mágy. Během tohoto konfliktu se protrhne hranice mezi světem smrtelníků a paralelní dimenzí, což vede k nové invazi démonů. Této hrozbě se rozhodne čelit politicky nezávislá Inkvizice.

Dragon Age: Inquisition jsme v našem magazínu před lety ohodnotili hodnocením 9/10. Dobovou recenzi si můžete přečíst zde. Hra se na Epicu běžně prodává za 999 korun a je v GOTY edici, která obsahuje tři rozšíření (Jaws of Hakkon, The Descent a Trespasser). Na dohrání hry si najděte hromadu času, protože vám zabere její dokončení přibližně 100 hodin vašeho času.

Hru Dragon Age: Inquisition můžete získat zdarma na tomto odkazu.