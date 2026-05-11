Evropská unie chce omezit VPN. Kritici varují před závažným útokem na soukromí

Pondělí, 11 Květen 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Právo, Internet
Evropská unie znovu otevírá debatu o online anonymitě. Nový dokument Evropské parlamentní výzkumné služby upozorňuje na využívání VPN k obcházení ověřování věku a vyvolal ostré reakce zastánců soukromí i digitálních práv.
Debata kolem ochrany soukromí na internetu v Evropě znovu nabírá na síle. Tentokrát kvůli VPN službám, které miliony lidí používají k zabezpečení připojení, ochraně dat nebo přístupu k internetu bez sledování. Evropská parlamentní výzkumná služba totiž 8. května 2026 zveřejnila dokument, který upozorňuje na stále častější využívání VPN k obcházení systémů pro ověřování věku.

Právě tato zmínka okamžitě vyvolala obavy, že by Evropská unie mohla v budoucnu přitvrdit regulaci VPN služeb. Kritici varují, že by podobný krok mohl zásadně narušit anonymitu uživatelů internetu.

Výzkumná služba Evropského parlamentu ve zveřejněném materiálu uvedla, že VPN jsou „stále častěji používány k obcházení online ověřování věku“. Dokument zmiňuje především situaci v zemích, kde už vstoupily v platnost zákony požadující ověření věku při přístupu k pornografickému nebo jinému citlivému obsahu.

VPN přitom fungují tak, že dokážou změnit virtuální polohu uživatele a šifrují jeho internetovou komunikaci. Díky tomu mohou například vytvořit dojem, že se uživatel nachází v jiné zemi, kde podobná omezení neplatí.

Po britských pravidlech prudce vzrostl zájem o VPN

Dokument přímo zmiňuje zvýšený zájem o VPN po zavedení britského systému ověřování věku. Podle autorů jde o důkaz, že část uživatelů hledá cesty, jak se novým pravidlům vyhnout.

Výzkumná služba ale zároveň nepředložila konkrétní statistiky o tom, kolik nezletilých VPN skutečně používá. Přesto dokument upozorňuje, že otázka ochrany dětí na internetu patří mezi hlavní priority unijní politiky.

Další pozornost vzbudilo také vyjádření místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunenové. Ta minulý týden uvedla, že VPN by neměly sloužit k obcházení systémů pro ověřování věku. Evropská unie navíc už v dubnu představila vlastní aplikaci pro ověřování věku, která ale okamžitě vyvolala otázky kolem ochrany osobních údajů.

Ozvala se kritika od zastánců soukromí

Reakce na zveřejněný dokument přišla velmi rychle. Zastánci digitálních práv upozorňují, že VPN nejsou nástrojem pro obcházení pravidel, ale důležitou součástí ochrany soukromí a svobody přístupu k informacím.

Prezidentka organizace Open Dialogue Foundation Lyudmyla Kozlovska označila nový tón evropské debaty za znepokojivý. Podle ní se VPN začínají vykreslovat jako bezpečnostní riziko místo nástroje chránícího novináře, aktivisty nebo běžné uživatele před sledováním.

Přidal se i technický ředitel společnosti Ledger Charles Guillemet. Ten upozornil, že kvalitní VPN služby bývají placené a často vyžadují platební kartu. Podle něj si je většinou nepořizují děti, ale dospělí lidé, kteří nechtějí kvůli ověřování věku ztratit kontrolu nad svým soukromím.

Evropská unie zatím žádné konkrétní povinné ověřování věku pro VPN služby nepředstavila. Samotný dokument Evropské parlamentní výzkumné služby má analytický charakter a neslouží jako návrh zákona. Přesto ukazuje, že se téma dostává stále výš na evropskou politickou agendu.

Evropská unie, internet, VPN
 

PCMag.com

