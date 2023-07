Evropská unie chce potrestat Microsoft za to, že nutí uživatele používat Teams

Teams je velice známá aplikace, která umožňuje uživatelům chatovat, sdílet soubory, provádět videohovory a spolupracovat na dokumentech v reálném čase. Microsoft ji poprvé uvedl na trh v roce 2017 jako konkurenci vůči aplikacím Slack a Zoom, které se staly velmi populárními během covidové pandemie.

Microsoft pak nabízí Teams jako součást Office 365, který má v současnosti více než 300 milionů aktivních uživatelů po celém světě a je považován za standardní nástroj pro práci s dokumenty. Problém je v tom, že Teams je předinstalovaný v Office 365 a není možné jej odstranit nebo zakázat.

To znamená, že uživatelé Office 365 jsou automaticky registrováni do Teams a vidí jeho ikonu na svých zařízeních. A pokud by například chtěli používat jinou aplikaci pro spolupráci, musí si ji sami stáhnout a nainstalovat.

Konkurenti Microsoftu tvrdí, že tímto způsobem společnost zvýhodňuje svou aplikaci a omezuje volbu uživatelů. Tvrdí také, že Microsoft využívá své síly na trhu s kancelářským softwarem k tomu, aby si zajistil výhodu na trhu s aplikacemi pro týmovou spolupráci. Podle nich to poškozuje hospodářskou soutěž a inovaci.

A jak se Microsoft vůči těmto výhradám vyhrazuje?

Tvrdí, že Teams je integrální součástí Office 365 a uživatelé mají možnost volby mezi různými teamwork aplikacemi. Společnost také tvrdí, že Teams podporuje interoperabilitu s jinými službami a že její ceny jsou stále transparentní a příznivé.

Také argumentuje tím, že jde také o integrální platformu, což vlastně umožňuje uživatelům přistupovat k různým funkcím a nástrojům z jednoho místa a zvyšovat tak jejich produktivitu a efektivitu. Pokud by EU zahájila formální vyšetřování Microsoftu kvůli Teams, mohlo by to vést k dalším pokutám nebo k nuceným změnám v jeho obchodních praktikách.

Evropská Unie, konkrétně Evropská komise, má dlouhou historii antimonopolních sporů s Microsoftem. V minulosti uložila Microsoftu pokuty v řádu miliard eur za to, že nedodržoval své závazky týkající se prohlížeče Internet Explorer a multimediálního přehrávače Windows Media Player. EU také nařídila Microsoftu, aby umožnil uživatelům volit mezi různými prohlížeči a aby poskytoval více informací o svých produktech konkurentům.

Pokud by se shledalo, že Microsoft porušuje antimonopolní pravidla kvůli Teams, mohla by mu uložit pokutu až 10 % z jeho celosvětového obratu. To by mohlo znamenat další miliardy eur. Evropská Unie bude stoprocentně v nejbližší době požadovat, aby Microsoft změnil způsob, jakým nabízí tuto aplikaci uživatelům Office 365, například tím, že by jim umožnil odinstalovat nebo zakázat aplikaci nebo předložením lepší alternativy.