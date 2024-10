FBI zinscenovalo kryptoměnovou návnadu, aby rozdrtilo plány podvodníků

Pump-and-dump: Trik starý jako finanční trhy

Podvodné praktiky na kryptoměnových trzích nejsou nic nového, ale FBI se rozhodlo využít této operace k tomu, aby vyneslo na světlo rozsah manipulace na trhu. Podstatou pump-and-dump schématu je to, že podvodníci uměle zvednou cenu kryptoměny pomocí falešných obchodů nebo zveřejňováním zavádějících informací, čímž přimějí další investory k nákupu. Jakmile je cena dostatečně vysoká, podvodníci své podíly prodají, čímž vyvolají pád hodnoty a nechají ostatní investory ve ztrátě.

FBI však tentokrát přistoupilo k velmi inovativní taktice – vytvořili falešnou kryptoměnovou společnost a token, což jim umožnilo sledovat podezřelé obchodníky a odhalit jejich nelegální aktivity. Tato metoda byla nejen účinná, ale také prosvítila jeden z největších zátahů na manipulace s kryptoměnami v historii.

Zátah na wash trading: Kryptoměnové manipulace pod dohledem

Jedním z klíčových prvků této operace bylo odhalení tzv. wash tradingu, což je nelegální praktika, při které obchodníci nakupují a prodávají stejný finanční nástroj, aby vytvořili iluzi o vysoké aktivitě a likviditě. Tento postup bývá používán k tomu, aby se cena uměle zvýšila nebo stabilizovala, což má oklamat ostatní investory.

Podle nedávných odhadů až 70 % ze všech kryptoměnových transakcí spadá do této kategorie, což ilustruje obrovský rozsah manipulace na tomto rychle se rozvíjejícím trhu. Operace FBI vedla nejen k zatčení 18 osob, ale také k zabavení několika obchodních botů, které měly na svědomí miliony dolarů napříč přibližně 60 různými kryptoměnami. Tyto systémy byly odpojeny, což přispělo k výraznému omezení této formy manipulace.

„Operation Token Mirrors“: Chytrá návnada od FBI

Zdroj: Shutterstock

Srdcem celé operace byla kryptoměna vytvořená FBI, Ethereum-based token s názvem NexFundAI. Tento nástroj sloužil jako návnada pro nelegální obchodníky, kteří byli nalákáni k obchodování na této platformě a jejichž transakce byly pečlivě monitorovány agenty FBI.

Jedním z nejvýznamnějších momentů tohoto zátahu bylo zjištění, že zločinci neustále spoléhají na stejné podvody, které mají své kořeny hluboko v tradičních finančních trzích. „Jedná se o případy, kdy se inovativní kryptoměna střetla s podvodem starým několik století,“ řekl Joshua Levy, prozatímní Spojený státní zástupce. „Dnešní zpráva je jasná: pokud šíříte falešné informace s cílem oklamat investory, jedná se o podvod. Tečka.“

Levy zároveň upozornil na to, jak důležité je, aby byli online investoři ostražití a důkladně si prověřovali své investiční příležitosti. „Tyto obvinění nám také připomínají, jak důležité je být ostražitý při investování na digitálním trhu. Každý, kdo zvažuje investice do kryptoměn, by měl vědět, jak tyto podvody fungují, aby se mohl před nimi chránit,“ dodal.

Historický milník v boji proti kryptopodvodům

Tento případ představuje vůbec první rozsáhlou vlnu obvinění vznesených proti firmám poskytujícím finanční služby za wash trading a manipulaci s trhem v kryptoměnovém sektoru. Ukazuje, že i přes decentralizovaný a zdánlivě anonymní charakter kryptoměn nejsou zločinci v bezpečí před dohledem zákona. Pro FBI a ostatní vyšetřovatele byl tento úspěch důkazem, že důkladná práce a inovativní metody mohou vést k zásadním krokům v ochraně trhu a veřejnosti před některými finančními podvody.