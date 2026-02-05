CDR.cz - Vybráno z IT

Francie přitvrdila proti síti X. Policie zasahovala v pařížské kanceláři

Čtvrtek, 5 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Ostatní, Internet

Zdroj: Shutterstock

Francouzské úřady zasáhly v pařížské kanceláři sociální sítě X a rozšířily vyšetřování kvůli nelegálnímu obsahu spojenému s chatbotem Grok. Policie chce vyslechnout Elona Muska i bývalou šéfku platformy.
Francouzské orgány činné v trestním řízení provedly razii v pařížské kanceláři společnosti X. Zásah je součástí více než rok trvajícího vyšetřování, které se nově rozšířilo o podezření, že chatbot Grok na platformě šířil obsah odporující francouzskému právu. Podle státního zastupitelství se mělo jednat mimo jiné o popírání zločinů proti lidskosti a šíření sexuálně explicitních deepfaků.

Do případu se zapojil i Europol, který poskytl analytickou podporu přímo na místě. Francouzská kybernetická jednotka žandarmerie se zaměřuje na fungování samotné platformy a způsob, jakým je obsah vytvářen, doporučován a šířen uživatelům. Vyšetřovatelé prověřují podezření od manipulace algoritmů až po neoprávněné nakládání s daty.

Francouzská justice chce v dubnu 2026 vyslechnout Elona Muska a také bývalou generální ředitelku X Lindu Yaccarino. Výslechy jsou zatím označovány jako dobrovolné, ale seznam možných trestných činů je mimořádně široký a zahrnuje i velmi citlivé oblasti, například šíření dětské pornografie nebo porušování osobnostních práv pomocí uměle vytvořených sexuálních obrazů.

Británie řeší deepfaky s naléhavostí

Paralelně s francouzským vyšetřováním postupují i britské úřady. Regulátor médií Ofcom oznámil, že případ generování sexuálních deepfaků reálných osob, včetně dětí, řeší s maximální naléhavostí. Cílem je zjistit, zda platforma X porušila britské zákony.

Další samostatné šetření zahájil britský úřad pro ochranu osobních údajů Information Commissioner's Office. Ten se zaměřuje přímo na zpracování osobních dat v souvislosti se systémem Grok a jeho schopností generovat škodlivý obrazový a video obsah bez souhlasu dotčených osob.

Twitter, aplikace, Elon Musk
ArsTechnica.com

