Gameloft vydal hry pro mobily s dvěma displeji, hraním připomínají Nintendo DS

Společnost Microsoft oficiálně vydala 22. září své nové zařízení, a to skládací Surface Duo 2. Je pravděpodobné, že se Microsoft tímto zařízením snaží o návrat do světa chytrých telefonů a chytrých zařízení obecně. Za nové Surface Duo 2 si majitelé trochu více připlatí, a proto je i s podivem, že zde bude starý operační systém v podobě Android 10.

Microsoft však již nyní prý chystá aktualizaci na Android 11, která by měla vyjít ještě do konce tohoto roku. I přes starší operační systém by mělo být Surface Duo 2 výkonným zařízením, které vstoupí nejen do světa mobilních telefonů, ale také do světa herních konzolí.

Díky jeho rozkládacímu displeji se dá totiž hravě překlopit do herní konzole typu Nintendo. To koneckonců dokazuje i herní vývojové studio Gameloft, které na počest uvedení Surface Duo 2 představilo některé hry speciálně doporučené pro zařízení se dvěma obrazovkami. Nalezli bychom zde „Asphalt 9: Racing Legends“, „Modern Warfare 5“ a „Dungeon Hunter 5“. V praxi tak na jedné obrazovce uvidíte třeba mapu a na druhé pojedete závod.

Podporované hry tak budou připomínat konkurenční platformu Nintendo DS/3DS, které rovněž disponuje dvěma obrazovkami. Bylo by skvělé, kdyby na proaktivitu Gameloftu zareagovali i třeba vývojáři emulačního softwaru (např. Citra) pro přenosné konzole od Nintendo, aby emulované hry mohly plně využít dvojice separátních displejů a o to více se přiblížit původnímu konceptu.