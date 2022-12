GOG rozdává hru zdarma, která potěší všechny milovníky kvalitních adventur

Až do čtvrtečních (22.12.) 15:00 máte čas si přidat v online obchodě s videohrami GOG zdarma dnes už klasickou point-and-click adventuru Broken Sword: Director's Cut.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Broken Sword: The Shadow of the Templars vyšla v roce 1996 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Revolution Software. Tímto prvním dílem tak odstartovala slavná adventurní série, která má k dnešnímu dni už pět oficiálních dílů a jednu freewarovou fanouškovskou hru s názvem Broken Sword 2.5: The Return of the Templars. První díl se dočkal i lehce vylepšené a rozšířené verze s názvem Broken Sword: Director's Cut, která vyšla na PC v roce 2010 a nyní ji máte možnost získat na gogu zcela zdarma.

První díl Broken Sword: The Shadow of the Templars je ručně kreslená 2D point-and-click adventura ze staré školy. Ve hře hrajeme za mladého Američana Georga Stobbarta, který jako turista navštíví Paříž a stane se nečekaným svědkem teroristického útoku na jednu pařížskou kavárnu. Tato událost Georga Stobbarta uvrhne do víru událostí, které ho zavedou na stopu odhalení tajemství templářského řádu. Georgovi bude dělat společnost při vyšetřování francouzská novinářka Nicole Collardová, která je v Director's Cut verzi hratelnou postavou a rozšiřuje původní hru o přibližně dvě hodiny hratelného obsahu navíc.

Hru dohrajete přibližně za 10 hodin vašeho času. Director's Cut verze hry si vysloužila na metacritic od hráčů souhrnné hodnocení 8,2.

Broken Sword: Director's Cut můžete získat zdarma na tomto odkazu.