Google hájí právo žen na potrat, bude mazat historii návštěv potratových klinik

Americký gigant Google se rozhodl, že vymaže historii pohybu u těch uživatelů, kteří navštívili potratovou kliniku. Impulsem k tomuto kroku bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu ve Spojených státech amerických, který anuloval ústavní právo na potrat. Historii pohybu by tak mohla vyžadovat policie a tomu chce Google předcházet.

Google však nechce mazat jen historii pohybu u těch uživatelů, kteří navštíví potratovou kliniku, ale i těch, kteří navštíví obecně citlivá místa, jako například centrum asistované reprodukce či ústavy pro léčbu nejrůznějších závislostí. Zároveň s uvedením těchto novinek uvedl mluvčí Googlu, že společnost bude chránit soukromí svých uživatelů a pokusí se všemožně zabránit neoprávněnému či příliš velkému množství dat vládám.

Podobnou politiku ohledně práva žen na potrat nemá jen Google, ale třeba i Starbucks, Tesla, Airbnb, Netflix a další. V americké legislativě tímto zavládl poměrně zmatek, protože soudce John Copper z Floridy zablokoval například minulý měsíc zákon, který zakazoval provádět potraty po 15 týdnu těhotenství.

Joe Biden, americký prezident, oznámil, že pokud se ženy rozhodnou za potratem cestovat do jiných států v rámci USA, tak by měly být pod ochranou přímo federální vlády, a to pro případ, že by se je policisté v některé zemi pokoušeli zatknout. Biden chce navíc zvýšit dostupnost potratových pilulek, a to zejména tam, kde jsou potraty zakázány.