Google v boji proti fake news: Identifikace falešných obrázků se stává prioritou

Tyto funkce budou identifikovat známý původ obrázku, přidávat metadata k AI-generovaným obrázkům vytvořeným Googlem a označovat další AI-generované obrázky ve výsledcích vyhledávání. Díky modelům syntézy obrazu pomocí umělé inteligence, jako je například Midjourney a Stable Diffusion, je poměrně jednoduché až triviální vytvářet masivní množství fotorealistických padělků.

To může mít dopad nejen na dezinformace a politickou propagandu, ale také na naše vnímání historických událostí, protože do oběhu vstupuje velké množství vyobrazení historických událostí, které se ale nikdy nestaly. Nové funkce by měly do vyhledávače přijít již během několika následujících měsíců.

Mluvčí Googlu uvedl, že podle studie organizace Poynter z roku 2022 si až 62 % lidí myslí, že se s dezinformacemi setkávají denně nebo týdně. Proto se prý celý tým Googlu snaží vytvořit snadno použitelné nástroje a funkce pro vyhledávač Google, které by snadno pomohly identifikovat dezinformace a lépe analyzovat obsah.

Nová funkce se nazývá "O tomto obrázku", která umožní uživatelům kliknout na tři tečky u obrázku ve výsledcích vyhledávání, vyhledat obrázek nebo screenshot v aplikaci Google Lens nebo scrollovat prstem nahoru v aplikaci Google, aby zjistili více o historii obrázku.

Zdroj: Shutterstock

Zjistíte tak, kdy byly obrázek (nebo jim podobné) poprvé indexovány Googlem, kde se obrázky pravděpodobně poprvé objevily a kde byly dále viděny online (například na zpravodajských nebo sociálních platformách). Tento druh informací o obrázku může napomoci při určování jeho věrohodnosti. Zároveň bude Google používat speciální značky či metadata uložená v každém souboru. Tím budou obrázky pořízené umělou inteligencí snadno rozpoznatelné.

Google také vyzval i další platformy, aby podnikly podobné kroky a označovaly digitální díla vytvořená umělou inteligencí. Již nyní se ke Googlu připojily Midjourney a Shutterstock. Všichni ale již nyní vědí, že nejde o konečné ani dokonalé řešení, protože není příliš velký problém tyto metadata ze souboru odstranit. Jde ale o jeden z prvních větších pokusů vyřešit problém s digitálními díly pocházejícími od umělé inteligence.