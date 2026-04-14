GTA 6 ještě nevyšlo, ale problémy už ano: Rockstar čelí dalšímu kyberútoku

Úterý, 14 Duben 2026 - 09:00 | Zazu | Novinky, Kyberbezpečnost, Hry

Zdroj: Shutterstock

Společnost Rockstar Games, která stojí za jednou z nejočekávanějších her posledních let, Grand Theft Auto 6, se opět ocitla v nepříjemné situaci. Podle dostupných informací došlo k úniku dat prostřednictvím třetí strany, konkrétně analytické platformy Anodot, kterou Rockstar využívá ke sledování nákladů na cloudové služby. To je důležitý detail, poněvadž nedošlo přímo o útok cílený na interní servery Rockstaru, ale o nepřímé narušení přes externího partnera...
Za útokem má stát hackerská skupina ShinyHunters, která je vcelku známá svými agresivními metodami a historií útoků na velké technologické firmy. Skupina tvrdí, že získala citlivá data a dala Rockstaru ultimátum, kdy musí buďto zaplatit výkupné, nebo budou zveřejněna - typický modus operandi podobných škůdců.

Deadline byl stanoven na dnešek (článek byl napsaný včera) 14. dubna 2026, což celou situaci posouvá z roviny spekulací do poměrně urgentního problému.

Jaká data mohla uniknout

Rockstar sice oficiálně uvedl, že šlo pouze o „nepodstatné firemní informace“, ale podle některých zpráv by rozsah mohl být širší. Mluví se například o:

  • finančních datech spojených s MP režimy GTA Online a Red Dead Online
  • údajích o utrácení hráčů
  • geografických datech uživatelů
  • marketingových plánech
  • smlouvách s partnery a platformami

Pokud by se tyto informace skutečně dostaly ven, nešlo by sice nutně o přímé ohrožení jednotlivých hráčů, ale nepochybně by to mohlo významně poškodit obchodní strategii firmy nebo narušit její vztahy s partnery.

Reakce Rockstaru byla možná uklidňování, možná zlehčování situace

Rockstar reagoval poměrně rychle a snažil se situaci uklidnit. Ve svém oficiálním vyjádření uvedl, že incident nemá žádný dopad na organizaci ani hráče, což je poměrně silné tvrzení, které ale může být interpretováno různě.

Na jednu stranu je pravda, že pokud unikla pouze interní nebo agregovaná data, běžný hráč pravděpodobně nepocítí žádnou změnu. Na druhou stranu firmy často v prvních fázích podobných incidentů rozsah škod spíše podhodnocují, načež ty největší a na první pohled nepatrné škody se projeví až po delší době.

Rockstar je oblíbený cíl

Tohle samozřejmě není první ani poslední případ, kdy se Rockstar stal terčem útoku. Třeba v roce 2022 došlo k jednomu z největších úniků v historii herního průmyslu, kdy se na internet dostalo více než 90 videí z vývoje Grand Theft Auto 6.

Tyto materiály odhalily nejen podobu hry v rané fázi, ale i hlavní postavy: Lucii a Jasona. Ironií je, že to, co tehdy působilo jako katastrofa, se později ukázalo jako přesné, když Rockstar oficiálně vydal první trailer.

Za tímto útokem stál britský teenager Arion Kurtaj, který využil techniky sociálního inženýrství, kdy pouze zmanipuloval a přesvědčil některé lidi zevnitř, aby mu tento leak pomohli provést.

Další incident následoval v prosinci 2023, kdy unikl oficiální trailer na GTA 6 ještě před plánovaným vydáním. Rockstaři tehdy museli reagovat okamžitě a zveřejnit trailer dříve, než zamýšleli.

Ovlivní tento nový útok vydání GTA 6?

Ani ne. Navzdory všem těmto nepěkným událostem se zdá, že vývoj hry pokračuje podle plánu. Hra Grand Theft Auto 6 by měla vyjít 19. listopadu 2026 na nextgen konzole.

Otázkou ale zůstává, jaký dopad mají tyto opakované incidenty na samotný vývoj. I když Rockstar tvrdí, že žádný, realita může být složitější. Každý podobný útok automaticky zažehne nějaké interní vyšetřování, bezpečnostní audity, což může potenciálně zpomalit práci na samotné hře - ať už je v jakémkoliv stádiu.

hry, Grand Theft Auto, hacking
gadgets360.com

Zdeněk "Zazu" Houba

více článků, blogů a informací o autorovi