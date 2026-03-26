Herní gigant šetří. Epic Games propouští tisíc lidí kvůli poklesu Fortnite
Epic Games sáhl k jednomu z největších škrtů ve své historii. Zhruba tisíc zaměstnanců musí firmu opustit. Důvod je přitom jasně pojmenovaný. Zájem o Fortnite začal v průběhu roku 2025 klesat a ekonomika celého projektu se dostala pod tlak.
Generální ředitel Tim Sweeney v interním sdělení přiznal, že firma dlouhodobě utrácela víc, než kolik vydělávala. To je u společnosti, která stojí na jednom hlavním hitu, problém. Fortnite sice stále patří mezi největší hry na světě, ale jeho dominance už není tak jednoznačná jako dřív.
Změna se neprojevuje jen v počtu hráčů, ale i v jejich aktivitě. Nižší engagement znamená méně nákupů, méně času ve hře a tím pádem i menší příjmy z mikrotransakcí.
Rostoucí náklady a dražší provoz
Epic zároveň přiznává, že provoz Fortnite výrazně zdražil. Firma nedávno zvýšila cenu herní měny V-Bucks, což je krok, ke kterému obvykle sahají společnosti ve chvíli, kdy se snaží dorovnat rostoucí náklady.
Kombinace nižších příjmů a vyšších výdajů vytvořila situaci, kterou už nešlo řešit jen drobnými úpravami. Propouštění doprovází i další úspory. Firma mluví o snížení nákladů v oblasti marketingu, externích spoluprací i neobsazených pozic. Celkově chce ušetřit více než půl miliardy dolarů.
Zajímavé je, že Epic odmítá přímou souvislost s umělou inteligencí. Podle vedení firmy nejde o nahrazování lidí technologiemi. Přesto nelze přehlédnout širší kontext. Vývoj celého technologického sektoru, včetně tlaku na hardware a čipy, má dopad i na herní průmysl a chování hráčů.
Propouštění v Epicu nepůsobí jako izolovaný problém jedné firmy. Spíš zapadá do trendu posledních měsíců, kdy herní studia přehodnocují své rozpočty a hledají cestu k udržitelnému fungování. Éra, kdy jeden titul dokázal dlouhodobě financovat celý ekosystém, začíná narážet na limity. Hráči mají dnes větší výběr, jejich pozornost se tříští a udržet si ji stojí čím dál víc peněz.