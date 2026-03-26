CDR.cz - Vybráno z IT

Herní gigant šetří. Epic Games propouští tisíc lidí kvůli poklesu Fortnite

Čtvrtek, 26 Březen 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Business, Hry

Zdroj: Shutterstock

Epic Games propouští zhruba tisíc zaměstnanců. Důvod je překvapivě přímočarý. Fortnite už negeneruje takový zájem jako dřív a náklady firmy začaly převyšovat příjmy.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Epic Games sáhl k jednomu z největších škrtů ve své historii. Zhruba tisíc zaměstnanců musí firmu opustit. Důvod je přitom jasně pojmenovaný. Zájem o Fortnite začal v průběhu roku 2025 klesat a ekonomika celého projektu se dostala pod tlak.

Generální ředitel Tim Sweeney v interním sdělení přiznal, že firma dlouhodobě utrácela víc, než kolik vydělávala. To je u společnosti, která stojí na jednom hlavním hitu, problém. Fortnite sice stále patří mezi největší hry na světě, ale jeho dominance už není tak jednoznačná jako dřív.

Změna se neprojevuje jen v počtu hráčů, ale i v jejich aktivitě. Nižší engagement znamená méně nákupů, méně času ve hře a tím pádem i menší příjmy z mikrotransakcí.

Rostoucí náklady a dražší provoz

Epic zároveň přiznává, že provoz Fortnite výrazně zdražil. Firma nedávno zvýšila cenu herní měny V-Bucks, což je krok, ke kterému obvykle sahají společnosti ve chvíli, kdy se snaží dorovnat rostoucí náklady.

Kombinace nižších příjmů a vyšších výdajů vytvořila situaci, kterou už nešlo řešit jen drobnými úpravami. Propouštění doprovází i další úspory. Firma mluví o snížení nákladů v oblasti marketingu, externích spoluprací i neobsazených pozic. Celkově chce ušetřit více než půl miliardy dolarů.

Zajímavé je, že Epic odmítá přímou souvislost s umělou inteligencí. Podle vedení firmy nejde o nahrazování lidí technologiemi. Přesto nelze přehlédnout širší kontext. Vývoj celého technologického sektoru, včetně tlaku na hardware a čipy, má dopad i na herní průmysl a chování hráčů.

Propouštění v Epicu nepůsobí jako izolovaný problém jedné firmy. Spíš zapadá do trendu posledních měsíců, kdy herní studia přehodnocují své rozpočty a hledají cestu k udržitelnému fungování. Éra, kdy jeden titul dokázal dlouhodobě financovat celý ekosystém, začíná narážet na limity. Hráči mají dnes větší výběr, jejich pozornost se tříští a udržet si ji stojí čím dál víc peněz.

Diskuze
Tagy: 
Fortnite, Epic Games, hry
Zdroje: 

TechCrunch.com

nahlásit chybu

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi