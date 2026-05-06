GTA 6 vyjde nejdříve na konzole. PC hráči budou mít opět prd
Podle vyjádření šéfa Take-Two Interactive Strausse Zelnicka je prakticky jisté, že PC verze při vydání jednoduše nebude existovat.
Zelnick dále v rozhovoru pro Bloomberg potvrdil to, co řada fanoušků tak trochu očekávala, ale zároveň z pochopitelných důvodů nechtěla slyšet, jelikož od vydání předchozího dílu uběhlo téměř 15 let.
Rockstar se znovu soustředí primárně na konzole a PC hráči budou muset počkat. Tím zároveň padly různé internetové teorie a spekulace o tom, že by tentokrát mohla firma změnit strategii a vydat GTA 6 na počítačích mnohem dříve než v minulosti.
KOMENTÁŘ: Upřímně řečeno mě to ale vůbec nepřekvapuje. Rockstar už roky funguje podle úplně stejného modelu. Stačí se podívat na historii. Grand Theft Auto IV dorazilo na PC až po konzolové verzi, stejně tak Grand Theft Auto V a podobný scénář následoval i u RDR2. Vždycky nejdřív konzole starší generace, pak next gen a počítače jsou vždy až na konci čekací fronty. A často s odstupem několika měsíců, v případě hry GTA 5 to byly 2 roky (počítáme-li to od vydání na PlayStation 3 a Xbox 360 v září roku 2013).
Podle Zelnicka je důvod poměrně jednoduchý. Rockstar chce nejdříve obsloužit core publikum, jak oni nazývají svojí hlavní skupinu hráčů, kterou jsou v případě GTA především majitelé konzolí. Ve svém vyjádření doslova naznačil, že pokud studio perfektně neuspokojí své hlavní publikum hned na začátku, může to negativně ovlivnit i zbytek trhu. Takže vlastně jinými slovy Rockstar považuje konzolové hráče za číslo 1 a všichni ostatní jsou méně podstatní.
Z technického pohledu to smysl dává. Konzole představují uzavřený ekosystém s jednotným hardwarem, což výrazně usnadňuje optimalizaci. Vývojáři přesně vědí, pro jaké komponenty hru připravují, a mohou výkon ladit mnohem efektivněji než na PC, kde existují tisíce různých kombinací procesorů, grafických karet a dalších komponent. U tak obrovské hry, jakou GTA 6 bezpochyby bude, je stabilita a technická kvalita při vydání naprosto prioritní.
Technické důvody však jistě nebudou tím hlavním vysvětlením, proč takto vývojáři postupují. Ve skutečnosti je ten primární důvod pouze čistý byznys. Rockstar a Take-Two totiž velmi dobře vědí, že obrovská část fanoušků nakonec koupí hru minimálně dvakrát. Nejprve na konzoli, aby si ji mohli zahrát okamžitě při vydání, a později znovu na PC, kde bývá lepší grafika, vyšší snímkování, podpora modů a celkově širší možnosti nastavení.
Přesně tohle se ostatně stalo už u GTA 5. Spousta hráčů si hru pořídila nejdříve na PS3 nebo Xbox 360, následně přešla na next gen konzole a nakonec koupila ještě PC verzi. To jsou tři nákupy na člověka za necelé tři roky. Z obchodního hlediska jde o geniální strategii. Rockstar tímto způsobem dokáže maximalizovat zisky a zároveň udržovat kolem hry zájem mnohem delší dobu. Z pohledu nás hráčů na PC je to však spíše komplikace a hlavně odsávání peněz z našich peněženek prostřednictvím manipulativního bariérního marketingu, který přinutí mnoho natěšených hráčů koupit jednu a tu samou hru vícekrát za relativně krátkou dobu.
Když už je zde řeč o komunitě PC hráčů, je třeba také připomenout, že počítačová komunita dnes v žádném případě není žádná okrajová záležitost. PC gaming je obrovský trh, který generuje miliardové příjmy a často bývá technologicky napřed před konzolemi. Mnoho hráčů proto nerozumí tomu, proč Rockstar stále drží stejný model vydávání jako před deseti lety. Obzvlášť v době, kdy jiné velké společnosti vydávají své hry simultánně na všech platformách.
Na druhou stranu je potřeba uznat, že Rockstar si podobný přístup může tak trochu dovolit. GTA 6 bude bez debat jednou z největších herních událostí celé dekády a poptávka bude obrovská bez ohledu na platformu.