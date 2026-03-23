Zbývá poslední týden: Velikonoční soutěž o 100 prémiových Steam klíčů stále běží

Pondělí, 23 Březen 2026 - 09:00 | Driscoll | Novinky, Hry
Velikonoční soutěž o 100 Steam klíčů byla spuštěna 9. března, přičemž za necelý první týden se připojilo více než 1400 soutěžících. Další týden přibylo dalších cca 250 přihlášek, což je opravdu pozoruhodná účast, která je zároveň mnohonásobně vyšší než u první herní soutěže.
Redakce CDR rozdává 100 prémiových Steam klíčů k Velikonocům

Velká velikonoční soutěž na CDR byla spuštěna měsíc před Velikonocemi, aby mohlo být losováno odděleně každý velikonoční den. To znamená, že losování bude probíhat následující dny v dělení:

  • 29.3 (10 soutěžících vyhraje hru)
  • 30.3 (10 soutěžících vyhraje hru)
  • 31.3 (10 soutěžících vyhraje hru)
  • 1.4 (10 soutěžících vyhraje hru)
  • 2.4 (10 soutěžících vyhraje hru)
  • 3.4 (10 soutěžících vyhraje hru)
  • 4.4 (10 soutěžících vyhraje hru)
  • 5.4 (10 soutěžících vyhraje hru)
  • 6.4 (10 soutěžících vyhraje hru)
  • 12.4 (10 soutěžících vyhraje hru)

Gratulační e-maily budu rozesílat výhercům vždy v ten samý den, kdy skončí losování, proto všem doporučuji alespoň jednou denně zkontrolovat e-mailovou schránku, abyste mohli svou výhru obdržet co nejdříve. Není přitom nutné na gratulační e-mail odpovídat dlouze, pokud nechcete nebo nemůžete z časových možností (o velikonočních svátcích zcela pochopitelné), stačí odepsat pouze "Ok, souhlasím." Jedná se o kontrolní otázku, zda jste připraveni obdržet / převzít vaši výhru a nedocházelo tak k propadnutí klíčů do dlouhodobě neaktivních či neexistujících e-mailů...

V každém případě na vyzvednutí výhry budete mít čas do konce dubna, proto se nemusíte strachovat, že o ni přijdete, pokud neodpovíte ihned. Jak jsem již zmínil v minulém článku, během předešlé soutěže o 50 Steam klíčů si výhru vyzvedlo 44 z 50 výherců, což je velmi úctyhodné a potěšující. Doufám, že v této soutěži si výhru vyzvedne podobný počet výherců, nejlépe všichni, jelikož hry obsažené v této velké soutěži jsou ještě více zábavné a některé z nich jsou poměrně hodnotné - byla by škoda o ně přijít. 

Co se stane, pokud hru již vlastním?

Pokud zjistíte, že hru, která se skrývá pod Steam klíčem, již vlastníte ve své knihovně, můžete tento klíč získaný ze soutěže věnovat někomu jinému - všechny Steam klíče jsou aktivovatelné globálně, nejsou omezené žádným konkrétním regionem, proto výhra neztratí svou hodnotu v případě, že klíč nemůžete sami aktivovat. Tuto skutečnost zmiňuji pouze pro ty z vás, kteří jste nikdy nepoužívali klíče, a nakupovali jste hry přímo přes obchod Steam 😊.

Mohu se připojit během tohoto týdne?

Pokud jste se ještě nezapojili do této soutěže a máte zájem o hry na Steam, doporučuji se zapojit a zkusit vaše štěstí. Soutěž nemá žádné questy, podmínky, které by bylo třeba plnit. Pouze stačí jednou odeslat vaši e-mailovou adresu, která před každým losováním dostane speciální pořadové číslo. Pokud bude vaše pořadové číslo vylosováno, přijde vám gratulační zpráva na e-mail, kde se dozvíte, jaké bylo vaše pořadové číslo, a ve kterém kole losování jste byli vybráni.

Připojit se můžete jednoduše přes tento odkaz (formulář se uzavře 28. března během půlnoci):

