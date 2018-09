Harvard s Googlem vytvářejí systém AI pro přesnou lokalizaci zemětřesení

Google sbírá historii vaší polohy, i když mu to výslovně zakážete

Google sbírá historii vaší polohy, i když mu to výslovně zakážete lukas-cihak 08/15/2018 09:00:00 Výzkumníci z univerzity Princeton zjistili, že Google shromažďuje data ohledně ukládání historie polohy i v případě, kdy uživatel výslovně tuto službu vypne. https://cdr.cz/sites/default/files/google1_1.jpg