Hyundai ukázal autonomní vozidlo Tiger pro přepravu nákladu přes obtížný terén

Zdroj

Automobilka Hyundai dala najevo svůj zájem o mobilní robotická vozítka již v roce 2019 na veletrhu CES, kde představila svůj model Elevate. Nyní se automobilka rozhodla představit novou generaci vozítek zvanou TIGER. Projekt má pod svými křídly dceřinná společnost Hyundia, konkrétně New Horizons Studio.

Název TIGER je zkratkou pro Transforming Intelligent Ground Excursion Robot, neboli transformující chytrý robot pro pozemní expedice. Řadí se mezi kategorie vozidel UMC, tedy mezi vozidla pro maximální mobilitu, namísto kol je vybaven robotickými rameny a přizpůsoben tak, aby mohl přenášet těžké náklady do hůře dostupných terénů.

Robotická ramena dokáže otáčet podobně jako kola u nákupního vozíku či je v případě potřeby zatáhnout, aby se proměnil ve čtyřkolku. V praxi tak může využívat kola pro pohyb na volném terénu a ramena vysunout až v případě náhlé překážky, kterou tak bude moci přejít, přeskočit či podlézt. Vozidlo vysadí na určeném místě bezpilotní letoun, který zároveň slouží jako dobíjecí stanice. Následně je řízen dálkově.

Oproti předchozímu modelu Elevate, který dokázal přepravovat i lidskou posádku, slouží Tiger zatím jen pro přepravu menšího nákladu přes náročný terén, čemuž aktuálně odpovídají i jeho rozměry srovnatelné s příručním zavazadlem. Narozdíl od Elevate, který vyžadoval řízení lidskou posádkou, je ovšem TIGER navržen pro autonomní chod.

New Horizons Studio se tak nyní zaměřují především na technologii spjatou s překonáváním terénu, aby následně mohly rozměry a nosnost vozidla škálovat dle přání klientů. Ačkoliv je přeprava člověka při současných rozměrech nereálná a možná i nebezpečná, do budoucna by měl TIGER sloužit i k záchranným misím, kde by dostával lidi z nepřístupných oblastí, či jako součást autonomních taxislužeb pro vozíčkáře. Díky jeho mobilním schopnostem nelze vyloučit ani jeho nasazení při vesmírných misích.