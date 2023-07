Jaderný pohon pro kosmické lodě způsobí revoluci, tvrdí vývojáři Lockheed Martin

Jak funguje raketový motor?

V současné době se pro raketový motor používá kapalné palivo a je napájen většinou ze dvou nádrží. V jedné je palivo a ve druhé je tzv. okysličovadlo. Jak je známo, tak ve vesmíru není kyslík, který je ale pro zážeh naprosto nezbytný. Palivo poté putuje spolu s okysličovadlem do spalovací komory, a to pod určitým tlakem. Je logické, že výstupní tryska je velice exponované místo, a proto musí být vyložena třeba grafitem.

Jaderný raketový pohon Lockheed Martin

Společnost Lockheed Martin se rozhodla upustit od stávajícího modelu raketového motoru a chce celou vesmírnou dopravu posunout o kousek dál. Začala totiž vyvíjet termální jaderný pohon, který by umožnil i cesty do dalekých končin a jednou i na Mars. Nešlo však o přímou iniciativu společnosti Lockheed Martin, ale tato společnost byla vybrána agenturou NASA a DARPA jako hlavní vývojář raket a kosmických lodí s termálním jaderným raketovým motorem.

Odborníci mají od tohoto typu paliva velká očekávání a přirovnávají to mnohdy i k ponorkám, které v dřívějších dobách mohly plavat jen 48 hodin. Po převodu na nukleární pohon mohou zůstat pod vodou libovolně dlouho. Obdobná situace by nastala i v případě kosmických lodí, které by najednou zvládly i nepředstavitelně daleké cesty.

Zdroj: Shutterstock

Navíc by termální jaderný pohon umožnil cestovat i výrazně rychleji. Další výhodou je i prostor. Současné palivové nádrže zabírejí v kosmické lodi většinové procento místa. Po přechodu na jaderný pohon by se váha lodi měla snížit a volný skladovací prostor rapidně zvětšit.

Za zmínku zajisté stojí i fakt, že jaderný pohon nabídne posádce lepší manévrovací prostor. Kosmická loď bude totiž daleko lépe reagovat a bude možné se rychleji vyhnout například nebezpečnému tělesu v trajektorii lodě. Společnost Lockheed Martin by na tomto projektu měla spolupracovat společně se společností BWX Technologies, která by dodala pouze samotný reaktor a palivo.

Celý projekt nese název DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations) a první prototyp by měl být hotový již do roku 2027. Testování prý nebude probíhat v naší atmosféře kvůli možnému úniku radioaktivních látek, ale odehraje se v bezpečné vzdálenosti nad zemí označované jako „jaderně bezpečné oběžné dráhy“.

Jak bude jaderný pohon fungovat?

Fungování jaderného pohonu bude v podstatě záležitostí jednoduché fyziky, protože jaderný reaktor ohřeje vodíkové palivo na skutečně extrémní teplotu. Vodík ve speciálních nádržích vlivem vysoké změny teploty rychle expanduje a změní své skupenství na plynné a tím vznike obrovský tlak. Tento tlak je pak možné využít k raketovému pohonu a zároveň je tento tlak mnohonásobně větší než u stávajících raketových motorů.

Je jisté, že se jedná o velkou až revoluční novinku, která změní prakticky vše od vesmírné turistiky až po obsazování nových vesmírných těles. Jaderný pohon je rychlejší, účinnější, levnější a lehčí – což jsou samá pozitiva. Vyvstává jen otázka, proč někdo nezačal tento pohon vyvíjet již před dvaceti lety, když ponorky obdobnou technologii využívají již od šedesátých let.