Jak jezdit autem značky Tesla bez dohledu: hacker objevil tajný „Elon Mode“

Tento autonomní software je založen na kamerách a senzorech, které sledují okolí auta a rozhodují o jeho pohybu. FSD je stále ve vývoji a není dokonalý. Někteří uživatelé si stěžovali, že auto náhle (bezdůvodně) brzdí nebo zrychluje. Ani se nejedná o levný systém. Stojí až 15 000 dolarů navíc k ceně auta.

Autopilot je starší software společnosti Tesla, který pomáhá řidiči na dálnici. Autopilot udržuje rychlost a vzdálenost od ostatních aut, přičemž může změnit jízdní pruh nebo sjet z dálnice. Ovšem není plně autonomní. Vyžaduje, aby řidič držel ruce na volantu a sledoval silnici. Pokud to řidič nedělá, auto ho upozorní a může i vypnout systém.

Elon Mode je však poměrně tajná funkce řízení, kterou objevil hacker známý jako @greentheonly. Tento hacker se přímo specializuje na prozkoumávání kódu aut Tesla a odhalování skrytých funkcí. Našel tak Elon Mode a aktivoval ho. Potom vyrazil na silnici se zapnutým FSD. V ten moment zjistil, že auto nekontrolovalo, jestli drží ruce na volantu nebo sleduje silnici. Auto jelo samo bez jakéhokoli dohledu.

Asi si lze snadno představit, proč je tento režim tajný; není legální ani bezpečný. K tomu všemu v žádné zemi nepovolují nechat auto jezdit samotné bez dohledu řidiče. Pokud by totiž došlo k nehodě, řidič bude automaticky odpovědný za škody. Navíc FSD není dostatečně spolehlivý, aby se mu dalo plně důvěřovat. Může udělat chybu nebo se zaseknout v nečekané situaci. Bez pozornosti řidiče by to mohlo být velmi nebezpečné.