Jak obejít IP restrikce na soutěže, warezové sítě a zkušební lhůty služeb?

Nejběžnější typ soutěží, se kterým se dnes můžete setkat, vyžadují pouze vyplnění formuláře a vystačí si s jednoduchou restrikcí na počet zaslaných formulářů na jednu IP adresu. Vyhlašovatelé těchto soutěží většinou spoléhají na to, že drtivá většina soutěžících nemá až tak za ušima a nenapadne je, že by daly tyto restrikce tak snadno obejít.

Jak obejít restrikce u soutěží?

Běžný uživatel totiž nemá ponětí, že takové restrikce existují, natož aby věděl, že se dají obejít pomocí nástroje zvaného VPN. Virtuální privátní síť se obvykle používá k zašifrování vašeho spojení skrze soukromý tunel, kterým skryjete svoji internetovou aktivitu před zrakem vašeho internetového poskytovatele a i případných dalších třetích stran. Tímto způsobem můžete donutit například služby jako Netflix, aby se k vám chovali jako k americkému divákovi a nabídli vám plnohodnotný obsah, který u nás není dostupný.

Podobný koncept, kdy se nějaké webové stránce si službě, budete tvářit jako někdo úplně jiný, však lze využít i v mnohem jednodušších scénářích, jako právě soutěže. Pokud někdy na internetu narazíte na otevřenou soutěž, sáhněte po VPN službě a jednoduchým kliknutím se přepnete na libovolný uzel.

Zmiňované triky by měly fungovat se všemi VPN službami. Doporučujeme však sáhnout po NordVPN, která umožňuje i v bezplatné verzi připojení do libovolné země a je dostupná pro zařízení Windows, Mac OSX, iOS, Android a Chrome OS. Pokud se nechcete párat s dalšími instalacemi, můžete využít třeba jen obyčejné rozšíření do Google Chrome či Mozilla Firefox.

Jak obejít restrikce u warezových sítí

Na podobném principu fungují i warezové sítě, které často limitují počet stažených souborů na IP adresu. Občas sice takový limit stačí, pokud nespěcháme a danou verzi se nám nepodařilo sehnat kdekoliv jinde, ale u dlouhých seriálů může být tato restrikce pěkně o nervy.

Tento limit můžete opět obejít pomocí VPN služby a jednoduchým překliknutím se tvářit před daným webem opět jako nový uživatel. Pokud daný server limituje pouze počet stažených souborů na den, máte vyhráno.

Pokud ale umožňuje pouze jedno souběžné stahování souboru, pak doporučujeme sáhnout po rozšíření NordVPN pro Google Chrome či Mozilla Firefox, které přemostí pouze komunikaci z daného prohlížeče. Na jednom prohlížeči tak můžete stahovat v rámci svého limitu, z druhého prohlížeče se můžete maskovat za jinou adresu.

Jak obejít restrikce u zkušebních lhůt na VOD službách?

Do třetice všeho shodného. Stejný princip můžete využít i v případě časových restrikcí na některé VOD služby, ať už naše či zahraniční. Nedávno jsme si ukazovali, kde sledovat anime online zdarma a v původním znění. Podobné VOD služby (tzv. Video-On-Demand, neboli video na vyžadávání) jsou často doprovázeny právě zkušebními lhůtami, kdy vám provozovatelé povolí sledovat např. pouze 30 minut z některého filmu a následně vám zatnou tipec.

V těchto případech je opět možné spustit VPN a před danou službou se tvářit jako nový uživatel se zbrusu novým balíčkem 30 bezplatných minut sledování.

Jak spustit NordVPN?

NordVPN můžete využívat až na šesti různých zařízeních. Mezi podporované operační systémy patří Windows, Mac OSX, iOS, Android a Chrome OS. K dispozici je také rozšíření do Google Chrome a Mozilla Firefox, na které stačí kliknout kdykoliv na vás vybafne nějaká webová stránka, že daný obsah není k dispozici pro vaši zemi.





NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko. Jednodušší už to být nemůže

Přepnutí do jiné země je velmi intuitivní. Pokud využíváte plnohodnotný program, stačí ho otevřít a vybrat zemi, do které se chcete připojit. Pokud využíváte rozšíření do prohlížeče, stačí kliknout na jeho ikonku a zvolit zemi. Kdyby se náhodou webová stránka vztekala, vyčistěte si cookies.

