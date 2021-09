Jak pařit ve škole či v práci na zabezpečené síti? Obejděte restrikce

Před pár dny nám začal nový školní rok, tentokrát se však studenti nahrnuli do lavic namísto posedávání doma s webkamerou. Jejich studium se během uplynulého roku v mnohém změnilo. Většina si navykla zaznamenávat látku na klávesnici a tradiční rukopis je minul. Ještě před pandemií dovolovaly lepší školy použití notebooků při studiu, a této adopci stávající situace jedině napomohla.

Toto zabezpečení můžete snadno obejít přímo ze svého počítače, a to pomocí virtuální soukromé sítě. Takzvaná VPN je nejrozšířenějším bezpečnostním nástrojem na světě a používají ji prakticky všechny firmy na celém světě, respektive jejich zaměstnanci. V praxi virtuální soukromá síť znamená, že svojí komunikace po internetu přemostíte přes vzdálený server, který vám pak vrací informace zpět. Školní Wi-Fi síť vám tak zprostředkuje připojení, nicméně nemá šanci zjistit, co na ni provádíte.

Využití VPN vám tak dovoluje hrát online hry na školní síti, aniž by bylo dohledatelné, že se z Vašeho počítače nevěnujete látce. Můžete tímto i přistupovat na webové stránky, které by jinak byly blokované tamějším firewallem. Obejít tímto můžete i zábavní portály jako Netflix, Amazon Prime a další, a to dokonce geograficky. Jediným kliknutím se můžete těmto portálům jevit jako uživatel z druhé strany planety. Bavte se o přestávkách sledováním pořadů z jiných zemí.

Výhody VPN však nejsou pouze zábavného charakteru, původně slouží především z důvodu zabezpečení komunikace. Nikdy totiž nevíte, obzvláště na síti se stovkami přihlášenými uživateli, kdo zrovna sleduje vaši aktivitu. Postavte raději mezi vás a školu další ochrannou bariéru, a zabraňte tak třetím stranám, aby se zmocnili například vašich účtů na sociálních sítích a podobně. Virtuální soukromé sítě využívají firmy právě pro tyto účely, aby ochránili svá citlivá data. Chraňte si je stejným způsobem.





Na internetu naleznete mnoho poskytovatelů VPN připojení. Při výběru volte pouze ty poskytovatele, kteří mají už vybudovanou reputaci a důvěryhodnost. Nikdy nesahejte po bezplatném řešení, o čemž jsme si povídali nedávno v separátním článku.

Pro studenty je toto řešení obzvláště výhodné, jelikož pod jediným plánem můžete udělit přístup až šesti kámošům.