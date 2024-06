Jak sledovat první výstup NASA do vesmíru v roce 2024?

Co se bude dít?

Hlavním úkolem této vesmírné vycházky je odstranění vadné elektronické skříňky, známé jako radiofrekvenční skupina, z komunikační antény na příhradovém nosníku pravoboku ISS. Tento úkol je klíčový pro udržení spolehlivé komunikace stanice se Zemí. Kromě toho budou astronauti sbírat mikroorganismy z vnějšku ISS, což poskytne cenné údaje vědcům, kteří studují, jak tyto organismy přežívají a množí se v extrémních podmínkách vesmíru.

Astronauti na misi

Pro Tracy C. Dyson to bude již čtvrtý výstup do vesmíru, což z ní činí zkušeného veterána. Na druhé straně Matt Dominick zažije svůj první výstup do vesmíru, což je pro něj významný milník. Dyson dorazila na ISS v březnu na palubě ruské kosmické lodi Sojuz, zatímco Dominick přiletěl na SpaceX Crew Dragon jako součást mise Crew-8. Oba astronauti mají za sebou intenzivní trénink a jsou připraveni na výzvy, které je čekají.

Plán výstupů do vesmíru

Poslední vesmírná vycházka NASA proběhla v listopadu 2023, ale tento rok budou následovat další dvě mise, plánované na 24. června a 2. července. Celkem se tedy v krátkém časovém období uskuteční tři vesmírné vycházky. V dubnu 2024 proběhla ještě jedna další vycházka, kterou provedli dva kosmonauti pod dohledem ruské vesmírné agentury Roskosmos.

Zdroj: YouTube

Jak sledovat výstup do vesmíru?

Pokud nechcete přijít o žádný moment této události, NASA poskytuje několik způsobů, jak můžete výstup sledovat živě. Pokrytí začne ve čtvrtek v 6:30 ET, přičemž samotná vycházka začne kolem 8:00 ET. Celá akce, která bude trvat přibližně šest a půl hodiny, bude vysílána v reálném čase prostřednictvím:

NASA+

NASA TV

Aplikace NASA

YouTube kanálu NASA

Oficiálních webových stránek NASA

Pokud nemáte přístup k žádnému z těchto kanálů, můžete využít přehrávač vložený v horní části této stránky.

Identifikace astronautů

Během vysílání bude snadné rozlišit oba astronauty. Tracy C. Dyson bude mít na svém obleku červené pruhy, zatímco Matt Dominick bude mít neoznačený oblek. Několik kamer bude sledovat jejich pohyb mimo ISS a budete mít možnost slyšet živý zvukový přenos komunikace astronautů s Mission Control na Zemi. NASA rovněž poskytne komentář k události, aby diváci mohli lépe porozumět všem činnostem, které budou astronauti provádět.

Proč sledovat?

Sledování vesmírného výstupu je fascinujícím zážitkem, který nabízí jedinečný pohled na práci astronautů a technologie, které nám umožňují prozkoumávat vesmír. Navíc je to skvělá příležitost dozvědět se více o vědeckých výzkumech a inženýrských výzvách, kterým čelí lidé pracující ve vesmíru. Nezmeškejte tedy tuto příležitost a připojte se k milionům diváků po celém světě, kteří budou sledovat tento výjimečný okamžik.