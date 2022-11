Jak stahovat z YouTube? Tipy pro stažení videa do MP3, MP4 i GIF

Zdroj: Shutterstock

Jak stahovat z YouTube do počítače?

YouTube sám o sobě umožňuje stahování videí a písniček ze své platformy, ale pouze pro předplatitele YouTube Premium. Většina uživatelů však nechce měsíčně platit nějakou částku, ale chce si zkrátka stáhnout své oblíbené video nebo zvuk ve formátu .MP3.

V praxi naštěstí nepotřebujete žádné speciální aplikaci nebo stahovat nebezpečný software z asijských serverů. U nich si dejte velký pozor, protože tyto programy z neověřených zdrojů bývají často propojeny s hackerskou skupinou a vy si spolu s programem nainstalujete do počítače i vir, kterého se pak jen těžko zbavujete.

Najděte si video, které chcete stáhnout jako video či zvuk. Důležitá je totiž URL adresa. Z této URL adresy, která je ve tvaru https://www.youtube.com/watch?v=VASEVIDEO, musíte vymazat „ube“ a dostanete tak www.yout.com/watch?v=VASEVIDEO. Objeví se vám nová stránka, kde máte v prvním řádku na výběr formát stažení: MP3, MP4, WAV a GIF. V druhé řádku si můžete vybrat kvalitu staženého videa Dole se pak nachází tlačítko „Převod formátu MP3“. Musíme však upozornit, že bez registrace budete moci stahovat pouze v nízké kvalitě. Na hudební soubor to však většinou stačí.

Zdroj: Shutterstock

Jak stahovat z YouTube na Android?

Pokud si chcete jen stáhnout nějaký film do mobilu, nemusíte ho stahovat nejdříve do počítače a pak si ho přes kabel převádět do mobilu. Naštěstí existuje i způsob, jak si stáhnout video z YouTube přímo do mobilu s operačním systémem Android, a to pomocí aplikace, která je volně k dispozici. Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci NewPipe, která je v podstatě i alternativou k aplikaci YouTube. V plovoucím okně si můžete stahovat či přehrávat libovolné video.

Jak nainstalovat NewPipe?

Stáhněte si aplikaci NewPipe Až se vám instalační soubor .apk stáhne, stačí ho otevřít a nainstalovat. Nejspíše vám vyjede upozornění, že instalujete aplikaci třetích stran – to stačí jen potvrdit Po instalaci již můžete aplikaci spustit.

Jak stahovat videa pomocí NewPipe?

Po otevření zjistíte, že aplikace NewPipe vypadá téměř stejně jako aplikace YouTube pro Android. I v této aplikaci můžete libovolně vyhledávat videa a přehrávat si je. Po spuštění videa se objeví na spodní straně lišta se čtyřmi ikonami, kde první je pro přidání do playlistu a další pak slouží pro stahování, sledování v plovoucím okně a poslouchání pouze zvuku při vypnutém displeji.

Jak stáhnout video z YouTube na iPhone a iPad?

Stahování videí z YouTube není na mobilních zařízeních s iOS o moc složitější, než v případě Androidu. Jako první si musíte nainstalovat bezplatnou aplikaci Documents by Readle. Tato aplikace slouží jako správce souborů, přehrávač i prohlížeč.