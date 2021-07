Jeff Bezos dostal zelenou a letí příští týden do vesmíru

Zdroj

Posledních několik let investovali nejbohatší muži světa do svých vesmírných agentur a do vývoje kosmických raket. Z celé situace se tak stal v podstatě závod o to, kdo se dostane dříve do vesmíru. Tuto nepsanou soutěž vyhrál Richard Branson, miliardář a šéf značky Virgin, který se podíval do vesmíru minulý týden.

Druhým miliardářem ve vesmíru bude podle posledních informací Jeff Bezos, jakožto nejbohatší člověk světa a majitel společnosti Blue Origin. Tuto informaci dokazuje i schválení prvního posádkového letu Federální leteckou správou USA (FAA). První posádkový let společnosti Blue Origin se tak má uskutečnit již příští úterý 20. července 2021. Vše samozřejmě záleží na dalších okolnostech. Platnost tohoto povolení ke startu je pouze do srpna.

Před udělením tohoto povolení byla provedena velice důkladná revize veškerého zařízení nejen kosmické lodi New Shepard, ale také i pozemní výbavy společnosti Blue Origin. Mimo Jeffa Bezose budou na palubě vesmírné lodi New Shepard ještě další 3 cestující. Samotný start pak proběhne v poušti Van Horn v Texasu.

Obě konkurenční společnosti, tj. Virgin Galactic a Blue Origin, se při tom od sebe dosti odlišují. Virgin Galactic například má kosmickou loď SpaceShipTwo, která startuje připojená na letounu. Po odpojení zkrátka vystoupá vzhůru a následně přistane jako běžný letoun. Blue Origin je pak vynesen pomocí rakety Falcon 9 do vesmíru, odkud se raketa vrátí a přistane. Kosmická loď New Shepard, resp. kabina s cestujícími, je pak za pomoci padáků spuštěna na zem.