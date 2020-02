Kingdom Come: Deliverance ke stažení zdarma: Stihněte akci na Epic Games Store

Příští týden tomu budou přesně 2 roky, co vyšlo české veleúspěšné Kingdom Come: Delivarance od Warhorse Studios. V mezičase si vývojáři vybudovali značné renomé, které o rok později ke stejnému výročí ohlásilo akvizici švédským gigantem THQ Nordic. Prodeje Kingdom Come: Deliverance už ale zřejmě nebudou hlavní živnou půdou.