CDR.cz - Vybráno z IT

Konec chaosu ve Windows 11? Microsoft slibuje změny, na které se čekalo roky

Pondělí, 23 Březen 2026 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Microsoft naznačil obrat ve vývoji Windows 11. Po vlně velké kritiky slibuje méně rušivých funkcí, lepší výkon i větší kontrolu nad aktualizacemi. Změny mají dorazit už v nejbližších měsících.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Windows 11 se v posledních letech stal symbolem rozporuplného vývoje. Na jedné straně moderní design a nové funkce, na druhé rostoucí frustrace uživatelů. Kritika mířila hlavně na agresivní aktualizace, zahlcení funkcemi s umělou inteligencí a celkově těžkopádné ovládání. Teď se zdá, že Microsoft začíná skutečně naslouchat.

Podle vyjádření Pavana Davuluriho, který vede divizi Windows, přichází první konkrétní změny. Nejde jen o kosmetické úpravy. Microsoft otevřeně přiznává, že některé prvky systému působily rušivě a zbytečně komplikovaly práci.

Méně AI, více klidu

Jednou z nejvýraznějších změn je omezení prvků spojených s AI, především kolem nástroje Copilot. Ten byl v poslední době tlačen prakticky všude, od systémových aplikací po běžné nástroje jako Poznámkový blok nebo Fotky. Nově má být jeho přítomnost výrazně méně vtíravá.

Podobně se změní i widgety na ploše. Ty měly původně přinášet rychlé informace, ale často spíš odváděly pozornost. Microsoft nyní slibuje klidnější prostředí a lepší možnosti přizpůsobení.

Aktualizace pod kontrolou

Dalším dlouhodobým problémem byly aktualizace. Windows 11 si často vynucoval restart v nevhodnou chvíli a uživatel měl jen omezené možnosti, jak tomu zabránit. To se má změnit.

Nově bude možné aktualizace déle odkládat a lépe řídit, kdy se nainstalují. Microsoft tím reaguje na častou kritiku, že systém zasahuje do práce víc, než je nutné. Cílem je dát uživateli zpět kontrolu, kterou měl dříve.

Rychlejší a spolehlivější systém

Velká pozornost směřuje také na výkon. Průzkumník souborů, který patří mezi nejpoužívanější části systému, se má zrychlit a zbavit nepříjemného blikání nebo zasekávání. Zlepšit se má i celková plynulost při práci se soubory.

Změny se dotknou i hlavního panelu. Ten ve Windows 11 přišel o některé funkce, na které byli lidé zvyklí. Nově se vrací možnost jeho umístění nejen dolů, ale i na stranu nebo nahoru. Jde o detail, který ale ukazuje, že Microsoft začíná vracet funkce, které neměl nikdy odebírat.

Diskuze
Tagy: 
operační systém, Windows, Microsoft
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi