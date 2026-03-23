Konec chaosu ve Windows 11? Microsoft slibuje změny, na které se čekalo roky
Windows 11 se v posledních letech stal symbolem rozporuplného vývoje. Na jedné straně moderní design a nové funkce, na druhé rostoucí frustrace uživatelů. Kritika mířila hlavně na agresivní aktualizace, zahlcení funkcemi s umělou inteligencí a celkově těžkopádné ovládání. Teď se zdá, že Microsoft začíná skutečně naslouchat.
Podle vyjádření Pavana Davuluriho, který vede divizi Windows, přichází první konkrétní změny. Nejde jen o kosmetické úpravy. Microsoft otevřeně přiznává, že některé prvky systému působily rušivě a zbytečně komplikovaly práci.
Méně AI, více klidu
Jednou z nejvýraznějších změn je omezení prvků spojených s AI, především kolem nástroje Copilot. Ten byl v poslední době tlačen prakticky všude, od systémových aplikací po běžné nástroje jako Poznámkový blok nebo Fotky. Nově má být jeho přítomnost výrazně méně vtíravá.
Podobně se změní i widgety na ploše. Ty měly původně přinášet rychlé informace, ale často spíš odváděly pozornost. Microsoft nyní slibuje klidnější prostředí a lepší možnosti přizpůsobení.
Aktualizace pod kontrolou
Dalším dlouhodobým problémem byly aktualizace. Windows 11 si často vynucoval restart v nevhodnou chvíli a uživatel měl jen omezené možnosti, jak tomu zabránit. To se má změnit.
Nově bude možné aktualizace déle odkládat a lépe řídit, kdy se nainstalují. Microsoft tím reaguje na častou kritiku, že systém zasahuje do práce víc, než je nutné. Cílem je dát uživateli zpět kontrolu, kterou měl dříve.
Rychlejší a spolehlivější systém
Velká pozornost směřuje také na výkon. Průzkumník souborů, který patří mezi nejpoužívanější části systému, se má zrychlit a zbavit nepříjemného blikání nebo zasekávání. Zlepšit se má i celková plynulost při práci se soubory.
Změny se dotknou i hlavního panelu. Ten ve Windows 11 přišel o některé funkce, na které byli lidé zvyklí. Nově se vrací možnost jeho umístění nejen dolů, ale i na stranu nebo nahoru. Jde o detail, který ale ukazuje, že Microsoft začíná vracet funkce, které neměl nikdy odebírat.