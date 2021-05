Kryptoměna Chia může způsobit smrt SSD disku už za několik týdnů nonstop těžby

Životnost SSD disků je udávána pod zkratkou TBW (Terabytes Written), což je parametr který uvádí, kolik dat lze na disk zapsat, než začne docházet k chybám a velkému poškození buněk, ve kterých jsou data zapsána. U 1TB SSD disku je to dnes běžně kolem 600 TBW. Dalším údajem je pak tzv. DWPD (Drive Writes Pay Day), který označuje kolik dat můžeme na SSD disk zapsat za den během jeho životnosti (typicky 3 nebo 5 let). Např. u 1TB SSD disku bychom dosáhli 600 TBW, kdybychom zapisovali 300 GB dat na disk každý den po dobu 5 let.

Pro bližší představu uživatel na kancelářském PC zapíše každý den na svůj SSD disk něco mezi 10 až 35 GB dat. Na herním PC pak 50 GB a více každý den, ale tady záleží na mnoha faktorech a je těžké to nějak zobecnit.

Podle čínského webu mydrivers už jsou známy první údaje o opotřebování SSD disků kryptoměnou Chia. Za pouhých 40 dní nonstop těžby dokáže kryptoměna Chia odepsat běžný 512 GB SSD disk. U SSD disků s větší kapacitou 1 TB a 2 TB je to pak 80 dní a 160 dní. Životnost závisí na použité značce SSD a na typu použitých NAND flash pamětí. Je jasné, že s tak intenzivní těžbou přestanou výrobci SSD disků uznávat těžařům záruky na SSD disky. První takovou vlaštovkou je společnost Galax, která varovala, že lidé přijdou o záruku, pokud budou těžit na SSD discích.

Podle společnosti Phison lze v následujících měsících očekávat zdražování SSD disků díky narůstající popularitě kryptoměny Chia. Doufejme, že to nezajde až tak daleko, jako je dnes situace ohledně grafických karet. Pokud by totiž těžaři vykoupili většinu SSD a HDD, stejně jako se to stalo u grafických karet, tak by to byla ještě větší katastrofa, než v případě grafik. Dnes lze alespoň nějak fungovat na integrované grafice u procesoru, ale bez SSD nebo HDD se skutečně neobejdete. To by byl už skutečně pomyslný hřebík do rakve celému trhu s počítači.