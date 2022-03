Které společnosti z videoherního průmyslu podporují Ukrajinu a jak?

A které společnosti z tohoto průmyslu sem patří?

Epic Games

Firma Epic Games 5. března oznámila, že pozastavila prodej svých her v Rusku v důsledku nevyprovokovaného útoku a invaze na Ukrajinu. Tato zpráva přišla od GamesIndustry.biz, kde bylo poprvé uvedeno, že nejenže byly v Rusku pozastaveny prodeje titulů Epic Games, ale také již nejsou povoleny nákupy v samotných hrách. Na Twitteru však společnost zmínila, že se všemi svými službami v Rusku končit neplánuje.

Activision Blizzard

Activision Blizzard v Rusku pozastavil veškerý prodej svých her - fyzických i digitálních - a související mikrotransakce ve hře. Vydavatel to po schválení provozního ředitele Daniela Alegreho oznámil zaměstnancům prostřednictvím svého vlastního interního systému zpráv před samotným zveřejněním prohlášení na webových stránkách 5. března. V prohlášení Alegre s oznámením o pozastavení uvedl, že prioritou zůstává bezpečnost jejich zaměstnanců - zejména těch, kterých se v současnosti dotýká dění na Ukrajině.

„Společnost vyrovnává dary zaměstnanců v poměru 2:1 organizacím poskytujícím okamžitou pomoc na Ukrajině,“ píše Alegre. „Dohromady jsme získali více než 300 000 USD (cca 7 mil. Kč). Příští týden plánujeme do nabídky přidat další charitativní organizace, ze kterých si budeme moci vybírat.“

Níže si můžete přečíst prohlášení Activision Blizzard v plném znění:

zdroj

Electronic Arts

EA, vydavatel sportovních franšíz jako NHL a Madden NFL, a také her jako je Battlefield 2042, 4. března oznámil, že zastavuje prodej svých her a obsahu, včetně balíčků virtuálních měn, a to nejen v Rusku, ale i v Bělorusku. Zde je prohlášení v plném znění:

„Jsme nadále šokováni konfliktem, který se odehrává na Ukrajině, a připojujeme se k mnoha hlasům po celém světě, které volají po míru a ukončení invaze,“ píše EA v příspěvku na blogu. „Naším primárním zájmem je trvalá bezpečnost lidí na Ukrajině, zejména našich kolegů a partnerů, a snažíme se přijít na to, jak bychom jim mohli co nejlépe pomoci nad rámec našich stávajících programů.

Rozhodli jsme se zastavit prodej našich her a obsahu, dokud bude konflikt stále přetrvávat. V důsledku toho již náš obsah nebude možné zakoupit na webu Origin nebo v aplikaci EA po celém Rusku a Bělorusku.

S neustálým vývojem této hluboce neuspokojivé situace prozkoumáváme další kroky, které bychom mohli podniknout a budeme pokračovat v dalších opatřeních.“

Microsoft

4. Března Microsoft na svém blogu oznámil, že také pozastavuje prodej svých produktů a služeb v Rusku v důsledku pokračující invaze na Ukrajinu. To pravděpodobně zahrnuje i produkty související s Xboxem, jako jsou konzole, oficiální příslušenství a další.

„Stejně jako zbytek světa jsme zděšeni, rozzlobeni a zarmouceni fotografiemi a zprávami pocházejícími z války na Ukrajině a odsuzujeme tuto neopodstatněnou, nevyprovokovanou a nezákonnou invazi Ruska,“ řekl prezident a místopředseda Microsoftu Brad Smith. „Kromě zastavení prodeje také úzce spolupracujeme s vládami Spojených států, Evropské unie a Spojeného království a zastavujeme mnoho aspektů našeho podnikání v Rusku v souladu s vládními rozhodnutími o sankcích. Stejně jako mnoho dalších stojíme za Ukrajinou a vyzýváme k obnovení míru, respektu a suverenitě Ukrajiny a ochraně jejího lidu.“

Tato zpráva od Microsoftu se objevila jen několik dní poté, co ukrajinský vicepremiér Mykhailo Fedorov veřejně vyzval Sony a Microsoft, aby okamžitě odřízli Rusko od příslušných služeb. Společnost Sony však v době psaní tohoto článku neučinila veřejný postoj a nezveřejnila prohlášení týkající se této invaze.

Unity

Mezi další firmu podporující Ukrajinu patří Unity, která 2. března vydala prohlášení a informace o tom, jak plánuje darovat peníze ukrajinským vydavatelům a dalším.

„Unity stojí při lidu Ukrajiny,“ píše na Twitteru. „Pomáháme postiženým, a to tak, že naši zaměstnanci interně podporují čtyři mezinárodní humanitární charitativní organizace zaměřené na podporu ukrajinskému lidu. K 1. březnu se Unity a naši zaměstnanci zavázali na podporu ukrajiny částkou 623 000 dolarů (cca 14,5 mil. Kč).“

Ubisoft

Ubisoft, vydavatel a vývojář stojící za hrami jako Far Cry a Assassin’s Creed, 1. března uvedl následující: „Mnoho členů našeho týmu nazývá Ukrajinu svým domovem a myšlenky celé komunity Ubisoftu jsou s nimi, jejich blízkými a všemi, kteří byli touto válkou zasaženi. Během posledních dvou měsíců Ubisoft bedlivě sledoval situaci a jeho hlavním zaměřením byla bezpečnost týmu.

Jakmile události v polovině února eskalovaly, Ubisoft doporučil všem týmům z Ukrajiny, aby se ukryly na místě, které považovaly za bezpečné. A aby je podpořili při přijímání těchto obtížných rozhodnutí, dostal každý člen týmu dodatečné finanční prostředky na pokrytí mimořádných nákladů a poskytnul jim plat předem v rámci možného narušení bankovních systémů.

Když se nemyslitelné stalo skutečností, Ubisoft nadále pracoval na posílení podpory a pomoci - v sousedních zemích například zřídil náhradní bydlení, kde se jeho kolegové a jejich rodiny mohou uchýlit, pokud si to přejí a jsou toho schopni. Aby Ubisoft zůstal v úzkém spojení se všemi členy týmu, vytvořil specializované horké linky, které jim poskytují personalizovanou podporu a pomoc. Zavedl se také nouzový komunikační systém, abychom zajistili, že jsme schopni být za všech okolností v kontaktu.

Ubisoft věnoval celkem 200 000 eur ukrajinskému Červenému kříži a Save the Children, aby pomohl uspokojit naléhavé potřeby ukrajinského obyvatelstva. Všem našim ukrajinským komunitám a všem, kterých se tato válka dotkla - jsme s vámi.“

Další společnosti, které podporují Ukrajinu: