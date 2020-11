Lidé.cz končí; lovení a stíhání sexuálních predátorů bylo příliš nákladné

Zdroj

Sociální síť Lidé.cz jsme mohli navštěvovat od roku 1997, kdy zakladateli posléze konkurenčního Facebooku (Marku Zuckerbergovi) bylo pouhých 13 let. V průběhu svého času se služba postupně proměnila na seznamku, v jejímž duchu pokračovala dodnes. Jak se jí dařilo tuto funkci plnit, jsme koneckonců mohli vidět v nedávném dokumentu o sociálních predátorech, V síti. Právě sexuální predátoři pro službu se stali trnem v patě, kvůli kterému se její provoz výrazně prodražil, a to do míry, která již není pro Seznam dostatečně rentabilní.

„O smyslu služby Lidé.cz uvažujeme už několik posledních let, kdy si stěží vydělá na svůj vlastní provoz a údržbu. Ta je navíc čím dál náročnější, protože někteří uživatelé nahrávají do svých profilů i fotografie či texty se sexuálním podtextem a jejich kontrola či odstraňování vyžaduje zapojení mnohačlenného týmu administrátorů,“ popisuje důvody vedoucí k uzavření služby Pavel Zima, místopředseda představenstva a ředitel pro exekutivu a komunikaci Seznam.cz.

Každý den evidují administrátoři okolo deseti nahlášených nevhodných profilů. Všechny nahlášené uživatele a profily predátorů musí zaměstnanci Seznamu manuálně procházet a analyzovat, zda došlo k porušení pravidel. O tom, jak může vypadat útok sexuálních predátorů, se mohli uživatelé přesvědčit na vlastní oči v nedávném dokumentu V síti.

Situace měla tři řešení s tím, že prvním bylo zavést umělou inteligenci, která by celý portál měla na starosti. Toto řešení je však drahé a vzhledem k finančním statistikám by se ani nevyplatilo. Druhým řešením bylo prodat celý portál někomu, kdo se o něj postará, avšak ani zde nedošlo k úspěchu, protože se údajně nenašel nikdo, kdo by Seznamu vyhovoval (nebo že by jen nikdo neměl zájem vzhledem k reputaci, jež si sociální síť získala zmiňovaným dokumentem?).

Nakonec zvítězila třetí varianta, kdy provozovatel zruší celý portál a smaže veškeré osobní údaje (včetně všech příspěvků a fotografií). Portál už své uživatele oficiálně informuje na svých stránkách skrze banner, který je informuje o budoucím ukončení činnosti.