Lze vyřešit problém se satelitním znečištěním ovzduší? Zde jsou 4 možná řešení

1. Návrat satelitů na Zemi pro opětovné použití

Britský startup Space Forge navrhuje odlišný přístup. Místo toho, aby staré satelity shořely v atmosféře, měly by být navrženy tak, aby přežily návrat na Zemi. Tyto satelity by pak mohly být obnoveny a znovu vypuštěny, čímž by se snížilo množství odpadu i znečištění.

Space Forge vyvíjí velké skládací tepelné štíty, které mohou ochránit satelit při průchodu atmosférou. "Věříme, že strategie návratu satelitů v celku, jejich renovace a opětovné vypuštění by mohla být součástí řešení problému se satelitním znečištěním ovzduší," uvedl Andrew Bacon, technický ředitel a spoluzakladatel Space Forge, na workshopu v září 2024 na Univerzitě v Southamptonu.

2. Recyklace satelitů přímo na oběžné dráze

Někteří odborníci navrhují recyklovat a přepracovat satelity přímo ve vesmíru. Australský startup Neumann Space pracuje na novém elektrickém pohonném systému, který by mohl využívat hliník ze starých satelitů jako palivo. Tento systém by vyžadoval orbitální slévárnu pro zpracování shromážděného odpadu.

"Systém může využít jakýkoliv pevný a vodivý materiál jako palivo, včetně hliníkových slitin," vysvětlil Patrick Neumann, hlavní vědec a spoluzakladatel Neumann Space. Tento přístup by nejen snížil množství odpadu, ale také poskytl udržitelný zdroj paliva pro budoucí mise.

Zdroj: Shutterstock

3. Řízený zánik satelitů v nižších vrstvách atmosféry

Existují způsoby, jak snížit množství škodlivých látek téměř okamžitě. Satelity obvykle shoří ve výškách mezi 60 a 80 kilometry nad Zemí, kde vzniklé chemické sloučeniny zůstávají v atmosféře po desetiletí. Vědci navrhují navést satelity tak, aby zanikly v nižších výškách, mezi 20 a 30 kilometry. "V těchto výškách by kovové oxidy byly přítomny mnohem kratší dobu a rychleji by se dostaly na zem, což by snížilo jejich dopad," uvedl Minkwan Kim, docent astronautiky na Univerzitě v Southamptonu.

4. Změna materiálů a úhlu vstupu do atmosféry

Další možností je upravit úhel, pod kterým satelity vstupují do atmosféry, což ovlivňuje teplotu a chemické reakce během zániku. "Změnou teploty při shoření satelitu můžeme ovlivnit, zda se více materiálu přemění na méně škodlivé kovové částice namísto oxidů," řekl Kim. Vědci také zkoumají možnost náhrady hliníkových slitin za ekologičtější materiály, ale varují, že nové materiály by mohly přinést neznámé výzvy.