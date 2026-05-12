Majitelé PS4 dostávají nepříjemnou zprávu: GTA 6 bude jen pro nextgen konzole
V posledních dnech si totiž řada hráčů na PlayStationu 4 všimla zvláštních e-mailů od Sony. Společnost v nich uživatele upozorňuje, že pokud si chtějí zahrát GTA 6 hned po vydání, budou potřebovat konzoli PlayStation 5. Někteří hráči sdíleli screenshoty těchto zpráv na sociálních sítích a podle všeho jsou e-maily rozesílány hlavně lidem, kteří mají Grand Theft Auto VI přidané na wishlistu v PlayStation Store.
Samotná zpráva je celkem přímočará. Sony v ní připomíná datum vydání hry a zároveň doporučuje přechod na PS5, protože GTA 6 nebude dostupné na starší generaci konzolí. Součástí e-mailu je taktéž odkaz na koupi PlayStationu 5. Podobnou komunikaci dostali i někteří hráči GTA 5 na PS4, což naznačuje, že Sony začíná cíleně oslovovat fanoušky série ještě před spuštěním hlavní marketingové vlny.
Rockstar už v minulosti GTA 6 několikrát odložil a kolem finálního termínu vydání panovaly určité pochybnosti. Nicméně, když už se do podobné komunikace pustí přímo Sony, působí to jako silný signál, že datum 19. listopadu je skutečně pevně dané. Nepřímo to potvrzují i nedávná vyjádření šéfa Take-Two Strausse Zelnicka, který v posledních týdnech několikrát naznačil, že vývoj pokračuje dle plánu.
Současně se začíná spekulovat o tom, že Rockstar brzy spustí plnohodnotný launch marketing. O možné marketingové spolupráci mezi Sony a Take-Two se mluví už delší dobu a nynější dění okolo PlayStationu tomu dává ještě větší váhu. Zelnick navíc dříve uvedl, že hlavní propagace GTA 6 začne během léta, takže je velmi pravděpodobné, že právě v následujících týdnech dorazí dlouho očekávaný třetí trailer.
Společně s ním by Rockstar mohl konečně odhalit také cenu hry a detaily předobjednávek, jelikož spekulací je jako máku. Některé odhady dokonce tvrdí, že GTA 6 by mohlo být výrazně dražší než běžné AAA tituly současnosti. Oficiálně ale zatím nic potvrzeno nebylo a většina "leaků" pochází z neověřených zdrojů.
KOMENTÁŘ: Mnoho z těchto údajných úniků bude obsahovat deepfaky vytvořené s pomocí jazykových modelů. Je tedy nutné brát všechny informace s rezervou, jelikož mnoho kanálů na sociálních sítích se na této události bude chtít zcela určitě přiživit clickbaity, klamáním a napodobováním bez štítku, jasného označení.
Přestože každý není zapálený hráč či fanoušek série Grand Theft Auto, očekávání kolem nadcházejícího šestého dílu jsou i tak naprosto enormní. Rockstar se netají tím, že chce vytvořit jednu z největších a nejambicióznějších her v historii. Strauss Zelnick nedávno dokonce prohlásil, že studio pracuje na „nejvelkolepějším kusu zábavy na Zemi“. Taková slova samozřejmě zní sebevědomě, ale vzhledem k tomu, jaký dopad mělo GTA 5 na herní průmysl i popkulturu, je jasné, že očekávání fanoušků jsou obrovská. Uvidíme, zda budou slova Zelnicka o nejvelkoleposti naplněna - je to možné, na druhou stranu lze očekávat, že hra bude mít (stejně jako každá jiná) krátce po vydání spoustu bugů.