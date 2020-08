Majitelé vozů Tesla mají vlastní seznamku, kde najdou pouze další majitele Tesly

Zdroj: Pixabay

Tesla už není jen obchodní společnost či výrobce aut, ale je to do jisté míry i životní styl adorující Elona Muska jako hlavního světového průkopníka v čemkoliv. Nyní existuje dokonce aplikace právě pro tyto nadšence nazvaná Tesla Dating. Tesla Dating by měla být aplikace na způsob seznamky, která bude propojovat výhradně ověřené majitele Tesly. Úvodní registrace je pak podobná, jak u jakékoliv jiné seznamky typu Tinder či Bumble.

Aplikace je dílem kanaďana Ajitpala Grewala, který sám sebe nazývá „obchodníkem v e-commerce.“ Vlastnit Teslu prý totiž není pouze o značce, ale také o vyznávání podobných názorů na ekologii, životní prostředí či průkopnického ducha Elona Muska. Aplikace je prozatím ve fázi vývoje, ale Grewal již spustil webovou stránku, kde se můžou případní zájemci předregistrovat.

Každý takový zájemce bude muset ověřit, že skutečně vlastní vůz značky Tesla. K samotnému prokázání však prý postačí fotografie majitele v jeho voze. Co na tom, že takové opatření se dá jednoduše obejít. Každý bude moci po úspěšném ověření sdílet detaily o svém voze včetně žebříčku hodnot, které jsou pro něj nejdůležitější.