Materiál na ekologické elektromobily se má těžit na asteroidech

V dubnu 2023 se do vesmíru vydala družice o velikosti mikrovlnné trouby, jejímž cílem byla příprava na těžbu asteroidů. Tato mise, pod záštitou společnosti AstroForge, se setkala s řadou výzev, ale zároveň symbolizuje novou vlnu nadějí pro potenciální těžaře asteroidů. Zatímco se společnost snaží vyřešit technické problémy, jiné firmy vidí v těžbě asteroidů obrovský ekonomický potenciál.

Hledání bohatství ve vesmíru

Asteroidy obsahují vzácné kovy, jako je platina a kobalt, které jsou klíčové pro elektroniku a moderní technologie, jako jsou elektrická vozidla. I když jsou tyto kovy na Zemi dostupné, jejich koncentrace na asteroidech by mohla usnadnit jejich získávání. To může vést k menšímu negativnímu dopadu na životní prostředí spojenému s tradiční těžbou na Zemi.

Zastánci těžby ve vesmíru také vidí potenciál v dalších materiálech, jako je vesmírný led pro kosmické lodě nebo materiály pro konstrukci vesmírných stanic. Předchozí pokusy o těžbu asteroidů ztroskotaly, ale zájem o tuto oblast dramaticky vzrostl, což naznačuje novou éru vesmírné těžby.

Technické výzvy a naděje

Přestože jsou technické výzvy při těžbě ve vesmíru značné, společnosti jako AstroForge se nevzdávají. Mise k asteroidům jsou velice nadějné a mohly by poskytnout cenné informace o složení a struktuře těchto těles. Další společnosti, jako TransAstra a Karman+, se také angažují v technologickém vývoji souvisejícím s vesmírnou těžbou.

Ekonomický potenciál a výzvy

Ekonomické vyhlídky vesmírné těžby jsou lákavé, ale také riskantní. Investice do těžby asteroidů vyžaduje dlouhodobou strategii a inovativní přístup k financování. Některé společnosti, jako Asteroid Mining Corporation Ltd., hledají alternativní zdroje financování a zaměřují se na pozemní aplikace svých technologií, aby mohly financovat svůj výzkum ve vesmíru.

Zdroj: Shutterstock

Regulace a environmentální dopady

Regulace vesmírné těžby se vyvíjí, přičemž některé země již mají zákony upravující vlastnictví vesmírných materiálů. Nicméně, existují i obavy z environmentálních dopadů, jako jsou emise z raketových startů a tvorba vesmírného odpadu. Diskuse o regulaci vesmírné těžby a ochraně životního prostředí jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj této nové odvětví.

Budoucnost vesmírné těžby

Přestože vesmírná těžba přináší nové možnosti a naděje, zároveň vyžaduje pečlivé zvážení rizik a etických otázek. Je důležité, aby rozvoj tohoto odvětví probíhal s ohledem na ochranu životního prostředí a zároveň respektoval mezinárodní právo. Vesmírná těžba představuje výzvu i příležitost pro lidskou civilizaci, a je na nás, abychom se poučili z minulosti a směřovali k udržitelnému a pokrokovému využívání zdrojů vesmíru.

Trochu to zní až ironicky. Vědci uvažují, že budou létat do vesmíru těžit kobalt a platinu na výrobu elektromobilů, které mají snížit dopad na životní prostředí. Nejde jen o to, kolik emisí vznikne výrobou elektřiny, ale start a přistání rakety s sebou také nese velkou zátěž uhlíkových emisí.

Podle oficiálních údajů (zdroj) produkuje například Falcon 9 uhlíkové emise o váze 336 tun. Z tohoto důvodu se dá očekávat, že hlavním důvodem vesmírné těžby kovů je spíše zisk společností než obavy o výrobu elektromobilů nebo dopad na životní prostředí.