Měsíc je o 100 milionů let starší, než se dosud předpokládalo

Nový výzkum zveřejněný v prestižním časopise Nature přinesl převratné informace o stáří Měsíce. Podle této studie může být Měsíc starší o více než 100 milionů let, než se odhadovalo na základě analýzy hornin přivezených z jeho povrchu. Zjištění naznačují, že jeho povrch prošel procesem nazývaným „přetavení“ zhruba před 4,35 miliardy let, což ovlivnilo výsledky analýz stáří hornin. Tento výzkum podporují také simulace planetárního formování, podle nichž mohly masivní kolize, vedoucí ke vzniku Měsíce, nastat mnohem dříve – již během prvních 200 milionů let po vzniku sluneční soustavy.