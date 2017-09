Microsoft Edge je údajně používán na 330 milionech zařízení měsíčně

Redmond dosáhl důležitého milníku. Jeho hlavní prohlížeč, Edge, je používán na 330 milionech zařízení měsíčně. Možná se to zdá málo, ale vzhledem k tomu, že celosvětově je aktivních 500 milionů zařízení s Windows 10, výsledek je poměrně dobrý.

Bohužel však Microsoft nezmínil to, jak je to s reálným využíváním prohlížeče. Protože i když jednou měsíčně zapnete Edge pro otevření PDF souboru například, je to bráno jako aktivní využívání prohlížeče.

Hlavní konkurent prohlížeče Edge, Google Chrome, ovšem stále sílí a Redmond bude muset hodně zapracovat, aby jeho řešení bylo používanější. Minulý srpen měl celosvětově 1,66% tržní podíl, přičemž tento srpen to bylo 1,8%. Vedoucí Chrome se zvedl od 49,82% na 54,89% za stejné období. Nutno podotknout, že ve statistice jsou zahrnuta všechna zařízení, od telefonů po stolní počítače.