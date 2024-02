Milujete dobrodružství? NASA hledá dobrovolníky pro simulovaný pobyt na Marsu

Nejenom Elon Musk, ale také vesmírná agentura NASA, usilovně pracuje na tom, aby dostali člověka na Měsíc a na Mars. To samozřejmě s sebou přináší řadu úskalí. Je tam jednak menší gravitace, řidší atmosféra a nedostatek základních náležitostí, jako je voda, kyslík a jídlo. Vzhledem k tomu, jak je Mars daleko, je prakticky nemožné zásobovat nové kolonizátory ze Země.

Proto musí být soběstační. NASA proto připravuje již druhou expedici s názvem Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA 2). Jedná se o roční simulovanou misi, kdy vybraní kandidáti stráví rok, počínaje jarem 2025, v prostředí podobném tomu na Marsu.

Zdroj: Shutterstock

Budou například žít v domech vytištěných na 3D tiskárnách o rozloze 158 metrů čtverečních. Nyní NASA oficiálně hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli do tohoto programu zapsat a vyzkoušet si, jaké to je žít rok na Marsu. Celý areál je v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu.

Vybraní dobrovolníci budou mít za úkol pracovat na běžných úkolech, údržbě, pěstování plodin nebo se pohybovat ve skafandru na uměle vytvořené písečné duně. Jestliže máte zájem se přihlásit, musíte splnit následující podmínky: být občanem USA, být ve věku 30 – 55 let, mít plynulou angličtinu a zároveň magisterský titul v oboru STEM a dva roky odborné praxe. Dále pak alespoň tisíc hodin pilotování letadla nebo dva roky v doktorském studijním programu STEM. Nároky jsou to poměrně vysoké, a proto bude NASA zřejmě šťastná, pokud dostane alespoň své čtyři žádané dobrovolníky.