Nad ruskou přepadovou stíhačkou Mig-41 se stále vznáší plno otazníků

Nejprve si připomeňme, jaké letouny v současnosti Ruská federace vyvíjí nebo právě rozjíždí jejich sériovou výrobu. Je to stealth bombardér PAK-DA, přičemž letové zkoušky prvního letounu mají proběhnout v roce 2025. Pak je to těžký úderný dron Suchoj Su-70, jehož prototyp Ruská federace již úspěšně testuje. Dron bude sloužit mj. i jako robotický wingman pro stíhačky Su-57.

Dále to jsou stíhačky Suchoj Su-57, u kterých Ruská federace se chystá rozjet sériovou výrobu. Letos mají ruské VKS získat 2 Su-57 a do konce roku 2028 by měly ruské VKS získat celkově 76 těchto stíhacích letounů. I když to tak není úplně jisté, protože díky pandemii nemoci Covid-19 se může toto číslo snížit ve prospěch stíhaček Su-35S. A nakonec je tady vývoj přepadového stíhacího letounu, kterým má být Mig-41 (PAK-DP).

O stíhačce Mig-41, která má být ve vývoji od roku 2013 už toho v minulosti zaznělo hodně. Mělo jít o tzv. kosmický letoun, který by operoval v nadmořské výšce nad 30 km. Dále zaznělo např. to, že půjde o stealth stíhací letoun, který bude dosahovat rychlosti mezi Mach 4 a Mach 5. Proč je toto všechno nepravděpodobné jsme už rozebírali minule v tomto článku.

jedno z mnoha ztvárnění přepadové stíhačky Mig-41 - zdroj: noticiafinal

Taktéž zaznělo, že Mig-41 bude spadat pod pátou nebo dokonce šestou generaci stíhacích letounů. Jsou ale Rusové schopni držet v tomto ohledu krok s Američany? Tedy vybavit stíhací letoun špičkovou elektronikou, umělou inteligencí a získat možnost využívat stíhací letoun jako dron? Tedy to, co se od 6. generace stíhaček obecně předpokládá? Ohledně zbraňových systémů se spekuluje, že Mig-41 může být vybaven hypersonickými střelami a obranným laserovým dělem.

Podle údajů z minulých let se měl uskutečnit první let Migu-41 v roce 2020. Nové zprávy nyní hovoří o tom, že první let prototypu Mig-41 se uskuteční v roce 2025. Od roku 2030 může začít výměna starých Migů-31 za nové Mig-41.