NASA chce vychýlit asteroid ze jeho oběžné dráhy pomocí sondy

Přestože se odborníci shodují na tom, že nás v příštíchh sto letech nečeká podobná srážka s asteroidem, která kdysi vyhubila živočisné druhy, se nabízí otázka, zda bychom byli schopni takové události ubránit, kdyby nás náhodou neočekávaně zaskočila. Na tuto otázku by měla odpovědět nová mise, kterou zaštiťuje americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) nazvanou Double Asteroid Redirection Test (DART). Hlavním úkolem této nové mise bude otestovat nové technologie pro planetární obranu, která by mohla zabránit srážce Země s cizím vesmírným tělesem.

Jde o první pokus podobného typu, který se pokusí ovlivnit dráhu letu vesmírného tělesa letícího vysokou rychlostí. Cvičný dvojasteroid Didymos ve skutečnosti nepředstavuje pro Zemi žádné riziko, ale poslouží jako cvičný vesmírný objekt. Podle odborníků je právě tato soustava dvou asteroidů ideální pro zjištění, zda dokáže cílený náraz sondy vychýlit asteroid z jeho dráhy.

V této soustavě Didymos má větší asteroid průměr 780 metrů a druhý má 160 metrů. Asteroidy jsou v tuto chvíli pod dohledem astronomů. Sonda by měla narazit do menšího asteroidu pomocí autonomního navigačního softwaru rychlostí 6,6 km/s, což je 23 760 km/h. Tato srážka má údajně vychýlit menší asteroid obíhající kolem většího asteroidu o zlomek procenta. To by však mělo pro astronomy být dostačující.

Další zajímavostí, se kterou se na novém projektu setkáme, je iontový pohonný systém sondy, který využije rozbalovací solární panely ROSA (Roll Out Solar Arrays). Tím by měla NASA otestovat svůj elektrický pohonný systém NEXT-C. Start této sondy bude již ve středu 24. listopadu v 7:20 SEČ. Raketou, která odnese sondu do vesmíru bude raketa Falcon 9 od společnosti SpaceX. V září příštího roku by mělo dojít k přiblížení k dvojasteroidu a k oddělení sondy od nosné rakety. V té době bude sonda 11 milionů kilometrů od Země.