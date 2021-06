NASA do roku 2030 plánuje dvě mise na Venuši

Zdroj

Americká vesmírná agentura NASA ve středu oznámila ve své tiskové zprávě, že do roku 2030 chce na Venuši vyslat dvě vědecké mise s cílem studovat atmosféru a povrch planety. Vyvrcholení celé mise pak plánuje mezi lety 2028 a 2030. Je o poprvé za posledních 30 let, co se uskuteční mise k naší sousední planetě.

Hlavním cílem je zodpovězení otázky, proč se z planety, které kdysi mohla být podobná Zemi, stalo něco připomínající peklo. Podle dostupných informací z NASA je Venuše jednou z prvních planet naší Sluneční soustavy, která byla schopna obývání. Právě tento fakt láká odborníky z NASA, chtějí totiž prozkoumat, co potencionálně hrozí i naší planetě.

Podle šéfa agentury NASA, Billa Nelsona, je ohromující, jak málo o Venuši vlastně víme. Doufá však, že tyto plánované mise přinesou trochu světla. NASA chce prozkoumat nejen planetu z vnějšku, ale i detailně její atmosféru, sopky na povrchu a samozřejmě i povrch jako takový.

In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8 — NASA (@NASA) June 2, 2021

Jeden z projektů byl pojmenován DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging). Ten by měl přinést odpovědi na otázky ohledně atmosféry, jejího složení i nástin toho, čím si planeta prošla. Dále by měla z definitivní platností určit, zda byl na Venuši někdy oceán.

Druhá z plánovaných misí nese název VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectoscopy). Tato mise bude zaměřená na detailní mapování povrchu planety a zároveň na mapování pohybu tektonických desek a další vulkanické aktivitě. Každá z plánovaných misí pak má rozpočet ve výši 500 milionů dolarů.