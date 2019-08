NASA hledá život na jednom z Jupiterových měsíců, skrývat by se mohl pod ledem

NASA schválila plán, podle kterého budou její další kroky směřovat na měsíc Europa obíhající planetu Jupiter. Tento měsíc poprvé objevil již slavný Galileo Galilei v 17. století a svůj název nedostal podle našeho kontinentu, ale podle Európy, jedné z milenek bohy Dia. Velikostně je tento měsíc jen o něco menší než náš pozemský Měsíc. I přes to zaujímá pozici šestého největšího měsíce sluneční soustavy.

Výzkumníky z NASA ovšem láká fakt, že je pokrytý ledem, pod jehož vrstvou se má ukrývat až 170 km hluboký vodní oceán. Právě ten zajímá již mnoho let biology jako místo nejpravděpodobnějšího výskytu života mimo naši planetu. Mise, která to má domněnky biologů potvrdit či vyvrátit, dostala název Europa Clipper a očekává, že by sonda mohla být připravena a odletět již v roce 2025.

This is a big deal. It has taken decades to reach this point.



JPL now begins to build the spacecraft dedicated to exploring Europa. https://t.co/MtXdmdM1Ne